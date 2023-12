Indeksi porasli nakon izvještaja o inflaciji

Njujork,(MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu su u utorak berzanski indeksi porasli četvrti dan zaredom, nakon što je izvještaj o potrošačkim cijenama pokazao da je inflacija u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) u novembru bila u skladu s očekivanjima.

Dow Jones ojačao je 0,48 odsto na 36.577 bodova, dok je S&P 500 porastao 0,46 odsto na 4.643 poena, a Nasdaq indeks 0,7 odsto na 14.533 boda.

Sva tri indeksa dostigla su najviše vrijednosti u ovoj godini, nakon izvještaja koji je pokazao da se inflacija kreće u skladu s očekivanjima, premda nije osjetnije popustila u odnosu na prethodni mjesec, prenosi SEEbiz.

U novembru su potrošačke cijene porasle 0,1 odsto u odnosu na oktobar, dok su na godišnjem nivou bile više 3,1 odsto.

Temeljna stopa inflacije, iz koje su isključene cijene energenata i hrane, iznosila je četiri odsto, što je i dalje znatno više u odnosu na planiranu vrijednost američke centralne banke, Federalne rezerve (Fed), od dva odsto.

Ti podaci učvrstili su uvjerenje ulagača da čelnici Fed-a na sjednici ove sedmice neće dodatno povećati kamatne stope.

No, ponešto je popustio optimizam u vezi sa prvim smanjenjem kamata u narednoj godini.

Prije ovih podataka, na tržištu novca procjenjivalo se da postoji oko 50 odsto izgleda da će Fed početi da smanjuje kamate već u martu, dok su sada ti izgledi smanjeni na 43 odsto.

Isto tako, sada se procjenjuje da postoji 78 odsto izgleda da će Fed smanjiti kamate u maju, dok su prije objave izvještaja o inflaciji ti izgledi iznosili 75 odsto.

No, to će zavisiti od kretanja inflacije i ekonomije u narednim mjesecima.

Danas će biti objavljen izvještaj o proizvođačkim cijenama u novembru, koji će pokazati hoće li narednih mjeseci ojačati pritisci na inflaciju iz proizvođačkog sektora.

U fokusu ulagača biće i saopštenje s posljednje ovogodišnje sjednice Fed-a, kao i poruke čelnika banke o inflaciji, kamatama i privredi.

A na evropskim berzama cijene dionica su neznatno pale. Londonski FTSE indeks na 7.542 boda, frankfurtski DAX na 16.791 poen, a pariški CAC na 7.543 boda.

