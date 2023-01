Indeksi porasli nakon izvještaja o BDP-u

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu su u četvrtak berzanski indeksi porasli jer je izvještaj o bruto domaćem proizvodu (BDP) Sjedinjenih Američkih Država (SAD) podržao nade ulagača da bi najveća svjetska ekonomija mogla izbjeći recesiju.

Dow Jones ojačao je 0,61 odsto, na 33.949 bodova, dok je S&P 500 porastao 1,1 odsto, na 4.060 poena, a Nasdaq indeks 1,76 odsto, na 11.512 bodova.

Rast indeksa zahvaljuje se nadi ulagača da će se američka ekonomija “mekano prizemljiti” i tako izbjeći recesiju, prenosi Hina.

U posljednjem lanjskom tromjesečju BDP je porastao 2,9 odsto na anualiziranom nivou, blago iznad očekivanja analitičara, uprkos prošlogodišnjem agresivnom povećanju kamatnih stopa američke centralne banke, Federalnih rezerve (Fed).

Pritom su inflacioni pritisci popustili, dok je tržište rada i dalje solidno čvrsto, premda je potražnja ponešto oslabila.

Direktor u JPMorgan Private Bank, David Carter, kazao je da je to mač s dvije oštrice jer bi Fed mogao zadržati ključne kamate na restriktivnim nivoima duže vrijeme.

„U novim ekonomskim izvještajima ima ponešto za svakoga: za sanjare koji smatraju da je ekonomija dovoljno usporila da bi Fed mogao zastati, ali i pesimiste koji smatraju da je rast još presnažan da bi Fed odstupio. Nada nije investiciona strategija, a ekonomske činjenice mogle bi uskoro pritisnuti tržište”, rekao je Carter.

Ulagači se nadaju da će Fed na sjednici u februaru kamate povećati samo 0,25 postotnih bodova, a ne 0,5 bodova, kao na posljednjoj prošlogodišnjoj sjednici.

Uz to, nadaju se da bi konačna kamata, na kojoj bi Fed zaustavio ciklus povećanja, mogla iznositi manje od pet odsto, premda je većina čelnika Feda poručila da će trebati povećati kamate iznad pet odsto kako bi se suzbila inflacija.

U fokusu ulagača su i poslovni rezultati kompanija, koje su pod pritiskom zbog visoke inflacije i usporavanja rasta ekonomije.

Izvještaje je dosad objavilo više od četvrtine kompanija iz sastava S&P 500 indeksa, od čega ih je oko 67 odsto zabilježilo veću dobit nego što se očekivalo.

Međutim, analitičari u anketi Reutersa procjenjuju da su zarade kompanija iz sastava S&P 500 indeksa u četvrtom prošlogodišnjem tromjesečju pale 2,7 odsto u odnosu na isti period godinu prije, dok se još početkom godine očekivao pad zarada 1,6 odsto.

I na evropskim berzama su cijene dionica porasle. Londonski FTSE indeks ojačao je 0,21 odsto, na 7.761 bod, dok je frankfurtski DAX porastao 0,34 odsto, na 15.132 poena, a pariski CAC 0,74 odsto, na 7.095 bodova.

