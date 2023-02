Indeksi porasli nakon četiri dana pada

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu su u četvrtak Dow Jones i S&P 500 indeks porasli, nakon četiri dana pada, ali se trgovalo nestabilno jer će zbog povišene inflacije američka centralna banka nastaviti da podiže kamatne stope.

Dow Jones ojačao je 0,33 odsto na 33.153 boda, dok je S&P 500 porastao 0,53 odsto na 4.012 poena, a Nasdaq indeks 0,72 odsto na 11.590 bodova, prenosi Hina.

Nakon snažnog rasta u januaru, u februaru su indeksi izgubili dio tih dobitaka, jer su splasnule nade da će američka centralna banka, Federalne rezerve (Fed), uskoro završiti ciklus povećanja kamata.

Dow Jones i S&P 500 indeks su porasli nakon četiri dana pada, ali su se cijelo vrijeme izmjenjivali u pozitivnom i negativnom području, jer su ulagači nesigurni.

Svi posljednji podaci pokazuju da je ekonomija vrlo otporno na agresivno povećanje kamatnih stopa Fed-a, što znači da bi inflacioni pritisci mogli ostati pojačani duži period nego što se na tržištu očekivalo.

Tako je u četvrtak objavljeno da je u četvrtom prošlogodišnjem tromjesečju američki bruto domaći proizvod (BDP) porastao 2,7 odsto, nešto manje od očekivanja analitičara, ali ipak solidno.

Objavljeno je, takođe, da je prošle sedmice broj prvih zahtjeva za pomoć nezaposlenima neočekivano pao, što pokazuje da je tržište rada i dalje čvrsto. A to podržava inflaciju.

Zbog toga se procjenjuju da će Fed još barem u dva ili tri navrata povećati kamatne stope i to na 5,35 odsto do jula, a na tim bi se nivoima cijena novca zadržala do naredne godine.

I na većini evropskih berzi cijene dionica su porasle. Doduše, londonski FTSE indeks oslabio je 0,29 odsto na 7.907 bodova, ali je frankfurtski DAX ojačao 0,49 odsto na 15.475 poena, a pariski CAC 0,25 odsto na 7.317 bodova.

