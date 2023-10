Indeksi porasli četvrti dan zaredom

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu su u srijedu cijene dionica porasle četvrti dan zaredom, nakon objave zapisnika s posljednje sjednice američke centralne banke i izvještaja o proizvođačkim cijenama u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) u septembru.

Dow Jones ojačao je 0,19 odsto na 33.804 boda, dok je S&P 500 porastao 0,43 odsto na 4.376 poena, a Nasdaq indeks 0,71 odsto na 13.659 bodova.

Rast indeksa četvrti dan zaredom uslijedio je nakon vrlo nesigurnog trgovanja, jer izvještaj o proizvođačkim cijenama nije pokazalo da inflacija u SAD-u značajnije popušta, prenosi SEEbiz.

U septembru su proizvođačke cijene na mjesečnom nivou porasle 0,5 odsto, što je sporije nego u avgustu kada je rast iznosio 0,7 odsto, ali više u odnosu na očekivanja analitičara od 0,3 odsto.

Na godišnjem nivou, proizvođačke cijene su porasle 2,2 odsto, najviše od aprila.

“Izvještaj pokazuje da još ne vidimo kraj povišene inflacije i kamatnih stopa. Ulagači će morati da budu strpljivi. Značajnije smanjenje inflacije u odnosu na vrhunac od prošle godine je jedan izazov, a spuštanje inflacije na planiranih dva odsto Federalnih rezervi (Fed) drugi”, rekao je direktor u firmi Morgan Stanley’s Global Investment Office, Mike Loewengart.

U srijedu je objavljen i zapisnik s posljednje sjednice čelnika Fed-a.

Strateg u firmi Edward Jones, Angelo Kourkafas, kazao je da se čini da je taj zapisnik, zajedno s posljednjim popustljivim porukama zvaničnika Fed-a, ohrabrio ulagače.

“U zapisniku se ističe rizik od pretjeranog zaoštravanja monetarne politike i podržao je nade ulagača da neće biti dodatnog podizanja kamata. No to će zavisiti od daljih podataka o inflaciji”, rekao je Kourkafas.

A na većini evropskih berzi cijene dionica su pale. Londonski FTSE indeks oslabio je 0,11 odsto na 7.620 bodova, a pariski CAC 0,44 odsto na 7.131 poen. Frankfurtski DAX ojačao je blago na 15.460 bodova.

