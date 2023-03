Indeksi pod pritiskom straha od bankarske krize

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu su u srijedu Dow Jones i S&P 500 indeks pali, jer su zbog problema Credit Suisse-a ponovno prevladala strahovanja od bankarske krize, dok su novi podaci o kretanjima u američkoj ekonomiji podržali tržište.

Dow Jones je oslabio 0,87 dosto na 31.874 boda, a S&P 500 0,7 odsto na 3.891 poen. Nasdaq indeks ojačao je blago na 11.434 boda, prenosi Hrportfolio.

S&P 500 indeks bankarskog sektora potonuo je 3,6 odsto, jer su zbog finansijskih problema Credit Suisse-a, druge po veličini švajcarske banke, ponovno izbili strahovi od bankarske krize.

Početkom sedmice tržište je bilo pod pritiskom zbog propasti dvije američke banke, Silicon Valley (SVB) i Signature, da bi u utorak strahovanja od širenja krize u bankarskom sistemu blago popustila, nakon što su vlasti Sjedinjenih Američkih Država (SAD) i niza drugih zemalja poručile da nema razloga za zabrinutost u vezi sa drugim bankama.

No, finansijski problemi Credit Suisse-a ponovno su naveli ulagače na prodaju dionica banaka.

Cijena dionice Credit Suisse-a potonula je u srijedu oko 14 odsto, na rekordno niske nivoe, nakon što je banka objavila da postoje slabosti u njenim finansijskim izvještajima za protekle godine, a najveći investitor u banci, Saudi National Bank, saopštio da ne može pružiti nikakvu dalju finansijsku pomoć švajcarskoj banci.

To je, zajedno s kolapsom SVB-a krajem prošle sedmice, izazvalo špekulacije o tome koje bi još evropske i američke banke mogle biti u problemima, pa se bankarski sektor ponovno našao pod pritiskom.

No, problemi banaka podržavaju špekulacije da bi centralne banke, u prvom redu američke Federalne rezerve (Fed), mogle usporiti tempo povećanja kamata dok se situacija ne smiri.

Neki analitičari smatraju da je agresivno povećanje kamata Fed-a prošle godine moglo izazvati pukotine u finansijskom sistemu.

„Fed je prošle godine sproveo najagresivnije zaoštravanje monetarne politike još od 1980-ih godina i mislim da mu sadašnja zbivanja na tržištu otvaraju mogućnost da zastane”, rekao je direktor u firmi Cresset Capital, Jack Ablin.

Još prošle sedmice očekivalo se da će Fed na sjednici u martu povećati kamate za agresivnih 0,5 procentnih poena, no sada mnogi smatraju da će kamate biti povećane 0,25 procentnih poena, a neki da Fed uopšte neće podići kamate ovog mjeseca.

Tome u prilog idu i izvještaji o popuštanju inflatornih pritisaka u SAD-u.

Nakon što je u utorak objavljeno da su potrošačke cijene u februaru porasle u skladu s očekivanjima, u srijedu je saopšteno da su proizvođačke cijene u istom mjesecu neočekivano pale.

To, kao i podatak da je promet u trgovini na malo u februaru pao 0,4 odsto, nakon rasta od 3,2 odsto mjesec ranije, učvrstilo je teze da Fed na predstojećoj sjednici možda uopšte neće podići kamatne stope.

I na evropskim berzama cijene dionica su pale. Londonski FTSE indeks skliznuo je 3,83 odsto na 7.344 boda, dok je frankfurtski DAX potonuo 3,27 odsto na 14.735 poena, a pariski CAC 3,58 odsto na 6.885 bodova.

