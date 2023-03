Indeksi pod pritiskom pada bankarskog sektora

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu su u ponedjeljak Dow Jones i S&P 500 indeks pali, najviše zbog pritiska na bankarski sektor, ali neki su sektori porasli, jer se očekuje da će zbog kolapsa SVB banke Fed usporiti tempo povećanja kamata.

Dow Jones je skliznuo 0,28 odsto na 31.819 bodova, a S&P 500 0,15 odsto na 3.855 bodova. Nasdaq indeks ojačao je 0,45 odsto na 11.188 bodova, prenosi Hrportfolio.

Nakon oštrog pada tržišta krajem prošle sedmice, u ponedjeljak su ulagače donekle ohrabrile mjere koje je američka centralna banka najavila kako bi stabilizovala bankarski sistem, nakon što je u petak propala banka Silicon Valley (SVB), a u nedjelju Signature Bank.

Fed je najavio da će klijenti SVB-a u ponedjeljak moći da podignu svoje depozite, a pokrenuo je i novi program kratkoročnog finansiranja koji bi trebalo da pomogne bankama ako se nađu u finansijskim problemima.

Na taj način Fed nastoji da vrati povjerenje ulagača i građana u bankarski sistem, jer je kolaps SVB-a, što je najveći bankrot jedne američke banke od finansijske krize 2008. godine, narušio povjerenje u sistem.

Ipak, mjere centralne banke nijesu sasvim umirile ulagače, pa je S&P indeks bankarskog sektora potonuo sedam odsto.

I prije kolapsa SVB-a, bankarski sektor je bio pod pritiskom jer se ulagači plaše da će agresivno povećanje kamata Feda dovesti do recesije, a time i gubitaka banaka na kreditima.

Zbog toga su oživjele špekulacije da će Fed usporiti tempo povećanja kamata.

Još prošle sedmice očekivalo se da će Fed na sjednici u martu povećati kamate za agresivnih 0,5 procentnih bodova jer je inflacija u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) i dalje visoka.

Ipak, nakon propasti SVB-a, mnogi smatraju da će kamate biti povećane 0,25 procentnih bodova, a neki da Fed uopšte neće podići kamate ovoga mjeseca kako bi pričekao da se bankarski sistem stabilizuje, a povjerenje vrati.

Ipak, većina analitičara smatra da će Fedova odluka iduće sedmice zavisiti o predstojećim pokazateljima o inflaciji. Danas će biti objavljen izvještaj o potrošačkim, a u sijedu o proizvođačkim cijenama u SAD-u u februaru.

Na evropskim berzama cijene dionica su u ponedjeljak oštro pale. Londonski FTSE indeks skliznuo je 2,58 odsto na 7.548 bodova, dok je frankfurtski DAX potonuo 3,04 odsto na 14.959 bodova, a pariski CAC 2,9 odsto na 7.011 bodova.

