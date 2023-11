Indeksi pobjednički zaključili najbolju sedmicu u godini

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Indeksi na njujorškoj berzi zaključili su trgovanje u petak u zelenom.

Dionice su porasle u petak nakon što su podaci pokazali da je rast radnih mjesta u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) umjeren u oktobru, što je ublažilo zabrinutost oko daljeg povećanja kamatnih stopa, prenosi SEEbiz.

Dow Jones indeks završio je trgovanje na 34.061,32 boda, što je 0,66 odsto više nego u četvrtak.

Indeks 500 najvećih američkih kompanija S&P 500 formirao se na vrijednosti 4358,34 boda, što je 0,94 odsto više nego na početku. Tehnološki indeks Nasdaq ojačao je 1,38 odsto i zaključio trgovanje na 13.478,28 bodova.

Dionice su skočile kroz sedmicu zbog rastućih nada da je američka centralna banka, Federalne rezerve (Fed) konačno završile sa svojim povećanjem kamatnih stopa koje je izazvalo kršenje tržišta, a koje je trebalo staviti pod kontrolu inflaciju.

Izvještaj objavljen u petak naglasio je da pritisak na inflaciju popušta nakon što je pokazalo da su poslodavci prošli mjesec zaposlili manje radnika nego što su ekonomisti očekivali.

U međuvremenu, nafta je do kraja trgovanja na berzi u Njujorku pojeftinila. West Texas Intermediate nafta za isporuku u decembru ustalila se na 80,78 USD po barelu, što je pad od 1,68 USD u odnosu na četvrtak, dok je nafta Brent iz Sjevernog mora pala 1,77 USD na 85,08 USD.

Međutim, cijena zlata je porasla 6,4 USD odnosno 0,32 odsto na 1999,9 USD za uncu od 31,1 grama.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS