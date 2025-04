Indeksi pali u trgovini punoj preokreta

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Dionice su pale u utorak jer se oporavak pokazao kratkotrajnim, a zabrinutost ulagača vratila se uoči narednog roka predsjednika Donalda Trumpa za carine prema kojem će se kumulativna carina od 104 odsto na Kinu uvesti odmah nakon ponoći.

Dow Jones Industrial Average pao je 320,01 bod ili 0,84 odsto i zatvorio na 37.645,59, čime je njegov četvorodnevni gubitak na tarifama iznosio više od 4.500 bodova. Apple je predvodio gubitke s obzirom na to da će troškovi proizvođača iPhonea porasti s novim carinama u Kini. Na svom vrhuncu dana, Dow je porastao 3,9 odsto, prenosi SEEbiz.

S&P 500 pao je 1,57 odsto na 4.982,77. Indeks je bio nekoliko centimetara udaljen od zatvaranja na medvjeđem tržištu, što je pad od gotovo 19 odsto u odnosu na rekord u februaru i završio je sesiju ispod 5000 prvi put od aprila prošle godine. Tokom posljednja četiri dana, S&P 500 pao je više od 12 odsto.

Nasdaq Composite pao je 2,15 odsto, završivši na 15.267,91. Referentna vrijednost visoke tehnologije porasla je čak 4,5 odsto ranije tokom dana. Nasdaq je izgubio više od 13 odsto u četvorodnevnom padu.

Dionice su dan započele s rastom, a trgovci su naveli preprodano tržište kao razlog za skok. Ulagače su takođe ohrabrili znakovi da će Sjedinjene Američke Države (SAD) pregovarati o aranžmanima koji bi smanjili carine za glavne trgovinske partnere.

Trump je u utorak objavio na Truth Socialu da je imao “sjajan razgovor” s vršiteljem dužnosti predsjednika Južne Koreje, što je pomoglo jačanju raspoloženja. Ministar finansija Scott Bessent takođe je rekao za CNBC u utorak da se oko 70 zemalja obratilo SAD-u za pregovore o carinama.

Međutim, tržišni uspon je svejedno nestao, s dionicama poput Applea koje su prednjačile. Dionice Applea zatvorile su gotovo pet odsto niže nakon što su porasle više od četiri odsto ranije u utorak. Proizvođač iPhonea izgubio je gotovo 23 odsto tokom protekle četiri sesije trgovanja.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS