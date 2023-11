Indeksi pali nakon Powellovih poruka

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu je u četvrtak prekinut višednevni rast berzanskih indeksa, nakon što je predsjednik Federalnih rezervi (Fed), Jerome Powell poručio da je inflacija i dalje visoka.

Dow Jones oslabio je 0,65 odsto, na 33.891 bod, dok je S&P 500 skliznuo 0,81 odsto, na 4.347 poena, a Nasdaq indeks 0,94 odsto, na 13.521 bod.

Nakon osam dana rasta, S&P 500 indeks je pao jer je ulagače pokolebao Powell, koji je kazao da je moguće dalje zaoštravanje monetarne politike, prenosi Hina.

Na skupu Međunarodnog monetarnog fonda Powell je kazao da je zadovoljan zbog slabljenja inflacije, ali da nije siguran da je Fed učinio dovoljno.

„Fed je odlučan da postavi dovoljno restriktivnu monetarnu politiku kako bi spustio inflaciju na ciljani nivo. Nijesam siguran da smo to dosad postigli”, kazao je Powell.

Do Powellovog govora indeksi su stagnirali, a potom pali.

„Powell je zauzeo čvrst stav. Poručio je tržištu da borba protiv inflacije još nije dobijena i ako će to ekonomska situacija zahtijevati, neće oklijevati dodatno povećati kamate”, objasnio je ekonomist u firmi Spartan Capital Securities, Peter Cardillo.

Na početku novembra Wall Street snažno je porastao, zahvaljujući uvjerenju ulagača da je američka centralna banka završila ciklus povećanja kamata.

Međutim, posljednjih se dana trguje oprezno jer su, osim Powella, i mnogi drugi zvaničnici Feda poručili da je moguće još jedno povećanje kamata, s obzirom na to da je inflacija i dalje znatno viša od Fedovog ciljanog nivoa od dva odsto.

Uprkos tim porukama, većina analitičara smatra da se to neće dogoditi. No, procjenjuju da bi Fed mogao zadržati kamate na povišenim nivoima duže nego što se prije očekivalo.

A na evropskim berzama cijene dionica su porasle. Londonski FTSE indeks ojačao je 0,73 odsto, na 7.455 bodova, dok je frankfurtski DAX porastao 0,81 odsto, na 15.352 poena, a pariski CAC 1,13 odsto, na 7.113 bodova.

