Indeksi pali drugi dan zaredom

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu su u srijedu S&P 500 i Nasdaq indeks pali drugi dan zaredom, jer su ulagači odlučili da povuku dio zarade s tržišta nakon snažnog rasta cijena dionica u posljednjim mjesecima prošle godine.

Dow Jones oslabio je 0,76 odsto na 37.430 bodova, dok je S&P 500 skliznuo 0,8 odsto na 4.704 poena, a Nasdaq indeks 1,18 odsto na 14.592 boda, prenosi Hina.

To je prvi put od 2015. godine da je S&P 500 indeks pao dva dana zaredom na samom početku godine, a posljedica je, kako smatraju analitičari, odluke ulagača o povlačenju dijela zarade s tržišta, nakon snažnog rasta cijena dionica krajem prošle godine.

Osim toga, u srijedu objavljeni zapisnik s posljednje prošlogodišnje sjednice američke centralne banke nije dao naznake kada bi moglo slijediti smanjenje kamata.

Čelnici Fed-a vjeruju da je inflacija pod kontrolom i upozoravaju da bi previše restriktivna monetarna politika mogla naštetiti ekonomiji. No, iz zapisnika se ne može zaključiti kada bi moglo početi smanjenje kamatnih stopa.

„Tržište je htjelo čuti kada će i za koliko Fed početi da smanjuje kamate, no to se ne može zaključiti iz zapisnika”, rekao je savjetnik u firmi Ameriprise Financial, Jason Betz.

U posljednjim mjesecima prošle godine cijene dionica su snažno porasle, jer su se ulagači nadali agresivnom smanjenju kamata Fed-a u ovoj godini.

I dok procjene čelnika Fed-a s posljednje prošlogodišnje sjednice pokazuju da se u ovoj godini očekuje smanjenje kamata u tri navrata, na tržištu se spekuliše da će Fed smanjiti kamate u šest navrata, počevši od marta.

Na tržištu novca posljednjih se dana procjenjivalo da postoji više od 70 odsto izgleda da će Fed već u martu početi da smanjuje kamate, no u srijedu su, nakon objave zapisnika Fed-a, ti izgledi smanjeni na manje od 70 odsto.

I u srijedu su, kao i dan prije, najviše pale cijene dionica tehnoloških divova, koji su prošle godine predvodili po rastu.

Cijene dionica Nvidie, Apple-a i Tesle pale su između 0,7 i četiri odsto.

I na evropskim berzama cijene dionica su pale. Londonski FTSE indeks oslabio je 0,51 odsto na 7.682 boda, dok je frankfurtski DAX skliznuo 1,38 odsto na 16.538 poena, a pariski CAC 1,58 odsto na 7.411 bodova.

