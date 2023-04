Njujork, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu su u četvrtak berzanski indeksi pali, jer su ulagače razočarali kvartalni poslovni rezultati nekoliko kompanija, uključujući Teslu i AT&T.

Dow Jones oslabio je 0,33 odsto na 33.786 bodova, dok je S&P 500 skliznuo 0,6 odsto na 4.129 poena, a Nasdaq indeks 0,8 odsto na 12.059 bodova.

Pad indeksa posljedica je oštrog pada cijena dionica nekoliko velikih kompanija, nakon slabijih nego što se očekivalo poslovnih rezultata u prvom tromjesečju, prenosi Hrportfolio.

Tako je cijena proizvođača električnih automobila Tesle potonula 9,7 odsto, a telekomunikacionog diva AT&T-a više od deset odsto.

Ni očekivanja za cijelu sezonu objava rezultata nijesu baš povoljna. Prema posljednjim procjenama analitičara u anketi Reutersa, zarade kompanija iz sastava S&P 500 indeksa biće u prvom tromjesečju oko pet odsto manje nego u istom prošlogodišnjem periodu.

Od početka godine, cijene dionica su snažno porasle. Stoga poslovni rezultati kompanija za prvo tromjesečje predstavljaju, kako smatraju analitičari, test je li taj rast opravdan.

„Posljednjih sedmica tržište je precijenjeno. Kako ulazimo u srce sezone objava rezultata, vidjećemo da potražnja slabi, a da zarade kompanija padaju, a to nije baš podsticajno za kupce dionica”,rekao je strateg u firmi Ameriprise Financial, Anthony Saglimbene.

Ulagači su oprezni i zbog toga što se očekuje dalje povećanje kamata američke centralne banke na sjednici početkom maja.

Doduše, inflacioni pritisci u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) postupno popuštaju, no nedovoljno, pa bi centralna banka mogla nastaviti sa zaoštravanjem monetarne politike.

Na tržištu novca procjenjuju se da postoji oko 80 odsto izgleda da banka poveća kamate za dodatnih 0,25 procentnih poena, u rasponu od pet do 5,25 odsto.

I na većini evropskih berzi cijene dionica su pale. Doduše, londonski FTSE indeks ojačao je neznatno na 7.902 boda, no frankfurtski DAX oslabio je 0,62 odsto na 15.795 poena, a pariski CAC 0,14 odsto na 7.538 bodova.

