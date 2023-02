Indeksi pali

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu su u srijedu berzanski indeksi izgubili veći dio dobitaka od prethodnoga dana, jer je splasnuo entuzijazam ulagača u vezi sa kamatnim stopama i inflacijom.

Dow Jones oslabio je 0,61 odsto na 33.949 bodova, dok je S&P 500 pao 1,11 odsto na 4.117 poena, a Nasdaq indeks 1,68 odsto na 11.910 bodova, prenosi Hina.

Dan prije su ti indeksi snažno porasli, nakon što je predsjednik američke centralne banke, Federalne rezerve (Fed), Jerome Powell, kazao da inflacija počinje da popušta, ali da će borba protiv recesije biti duga i da bi kamate mogle porasti više nego što se na tržištu očekuje, ako ekonomski pokazatelji ne budu u skladu s očekivanjima.

Premda nije rekao ništa novo, ulagače je ohrabrilo to što Powell nije bio oštriji u retorici, s obzirom na nedavno objavljeni neočekivano snažni izvještaj o zapošljavanju u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD).

Popuštanje inflacije posljednjih mjeseci navelo je ulagače na zaključak da će Fed uskoro završiti ciklus povećanja kamatnih stopa, koji traje od marta prošle godine, i da će konačna kamata, odnosno kamata na kojoj bi Fed završio proces povećanja cijene novca, biti manja od pet odsto.

Ciklus povećanja kamata zaista će uskoro biti završen, no kamate će vjerovatno biti povećane iznad pet odsto i zadržaće se na tim nivoima duže nego što se očekivalo.

To su najvažnije poruke koje posljednjih dana i sedmica šalju zvaničnici Fed-a.

Guverner Fed-a, Christopher Waller, kazao da se čini da će ove godine inflacija dodatno popuštati, ali da bi borba centralne banke s ciljem spuštanja inflacije na oko dva odsto mogla potrajati, a monetarna politika ostati zaoštrena duže vrijeme nego što se očekivalo.

Zbog toga je splasnuo entuzijazam ulagača, pa su cijene dionica u srijedu pale, a najviše u tehnološkom sektoru.

Ni kvartalni poslovni rezultati kompanija nijesu podsticajni. Izvještaje je do sada objavilo više od polovine kompanija iz sastava S&P 500 indeksa, od čega ih je većina ostvarila veću dobit nego što se očekivalo.

No, analitičari u anketi Reutersa procjenjuju da su zarade kompanija na godišnjem nivou pale.

Na evropskim berzama se trgovalo oprezno. Londonski FTSE indeks ojačao je 0,26 odsto na 7.885 bodova, a frankfurtski DAX 0,6 odsto na 15.412 poena. Pariski CAC oslabio je 0,18 odsto na 7.119 bodova.

