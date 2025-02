Indeksi pali

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Dionice su se povukle u četvrtak, nakon dva dana najviših vrijednosti S&P 500 svih vremena, jer su ulagači odustali od nekih popularnih imena nakon slabe prognoze maloprodajnog diva Walmarta koja je podstakla pitanja o izgledima privrede.

Dow Jones Industrial Average izgubio je 450,94 boda ili 1,01 odsto i završio na 44.176,65. S&P 500 pao je 0,43 odsto i zatvorio na 6.117,52, a Nasdaq Composite pao je 0,47 odsto i zatvorio na 19.962,36, prenosi SEEbiz.

Walmart, član Dow-a, pao je 6,5 odsto nakon što je firma objavila da očekuje rast prodaje u fiskalnoj godini između tri i četiri odsto. S druge strane, izgledi kompanije za fiskalnu 2026. bili su ispod očekivanja analitičara. Slabe smjernice zasjenile su fiskalnu zaradu u četvrtom tromjesečju koja je premašila procjene.

“Ako Walmart daje loše smjernice, trebalo bi obratiti pažnju na to”, rekao je direktor u R.J. O’Brien & Associates, Tom Fitzpatrick.

Target i Costco pali su svaki oko dva odsto, nakon poteza Walmarta, usred sve veće zabrinutosti oko zdravlja zarade u budućnosti.

Omiljeni maloprodajnim ulagačima Palantir takođe se povukao 5,2 odsto, što je doprinijelo padu od više od deset odsto do ove sedmice. Ovaj potez uslijedio je nakon što je izvještaj kazao da je ministar odbrane Pete Hegseth rekao zvaničnicima ministarstva da se pripreme za smanjenje budžeta.

Novi plan trgovanja izvršnog direktora Alexa Karpa takođe je doveo do pada dionica.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS