Indeksi pali

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Američki indeksi su pali u četvrtak, jer su dionice Salesforcea pale zbog manjka kvartalnih prihoda i blagih smjernica, a trgovci iščekuju objavu ključnih podataka o inflaciji u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD).

Dow Jones Industrial Average pao je 302 boda ili 0,8 odsto, prema Salesforceu. S&P 500 izgubio je 0,3 odsto, dok je Nasdaq Composite srezan 0,7 odsto, prenosi SEEbiz.

Salesforce je pao više od 21 odsto nakon što je promašio očekivanja prihoda za prvo fiskalno tromjesečje. Izgledi zarade i prihoda firme za drugi kvartal takođe su bili ispod Streetovih procjena. S druge strane, Foot Locker je ojačao više od 22 odsto na zaradi većoj od očekivane.

Indeks S&P 500 pao je oko 0,9 odsto, dok je Nasdaq Composite pao 0,4 odsto — stavljajući oba na pravi put da prekinu nizove od pet sedmica. Dow je pao više od dva odsto, u ritmu svoje druge uzastopne gubitničke sedmice.

Porast prinosa desetogodišnjih državnih obveznica naštetio je raspoloženju ulagača ove sedmice. Veći prinosi mogu biti loša vijest za ulagače u dionice, jer smanjuju višestruke iznose koje su trgovci spremni platiti za dionice i čine sigurnija ulaganja, kao što su trezorski zapisi i fondovi tržišta novca, privlačnijima. Iako je prinos u četvrtak pao ispod 4,6 odsto, ostao je iznad nivoa od 4,5 odsto, što se smatra problematičnim za dionice.

Uprkos teškoj sedmici, svi indeksi su na dobrom putu da završe trgovački mjesec, koji takođe završava petkom na zatvaranju, u porastu. Nasdaq Composite i S&P 500 skočili su više od sedam odsto odnosno četiri odsto u maju. Dow je porastao samo oko jedan odsto u mjesecu.

Glavni direktor za investicije u Bellwether Wealthu, Clark Bellin, kazao je da bi ulagači trebalo da očekuju nastavak nestabilnosti na tržištu dok se pitanja vrte oko zdravlja potrošača i kretanja kamatnih stopa.

On je uporedio nedavne tržišne akcije s talasom koji dolazi prije nego što se vrati.

Ulagači s nestrpljenjem očekuju objavu izvještaja o indeksu cijena izdataka za ličnu potrošnju za april u petak, što je preferirani mjerač inflacije Federalnih rezervi.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS