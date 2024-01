Njujork, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu su u utorak berzanski indeksi pali, jer je splasnuo optimizam u vezi sa smanjenjem kamatnih stopa i jer su ulagače pokolebali slabiji nego što se očekivalo poslovni rezultati banaka.

Dow Jones oslabio je 0,62 odsto na 37.361 bod, dok je S&P 500 skliznuo 0,37 odsto na 4.765 poena, a Nasdaq indeks 0,19 odsto na 14.944 boda, prenosi Hina.

Nakon snažnog rasta cijena dionica krajem prošle godine, u novoj godini je na najvećoj svjetskoj berzi splasnuo optimizam, jer su splasnule i nade u agresivno smanjenje kamata američke centralne banke, Federalne rezerve (Fed).

Ulagači su se nadali da će banka početi da smanjuje kamate u martu, no sve je manje izgleda za to, jer je inflacija i dalje relativno visoka, a ekonomija stabilno raste.

Od 11 najvažnijih sektora S&P 500 indeksa, u njih deset cijene dionica su pale, a najviše u energetskom, 2,4 odsto.

Među najvećim gubitnicima bio je i bankarski sektor, jer je cijena dionice Morgan Stanleya pala više od četiri odsto.

Već je u petak taj sektor bio pod pritiskom, jer je niz banaka obavijestio o slabijim kvartalnim poslovnim rezultatima nego što se očekivalo.

Padom od 1,2 odsto, S&P 500 indeks bankarskog sektora skliznuo je na najnižu vrijednost u više od mjesec.

Među gubitnicama se našla i dionica Apple-a, s padom cijene 1,2 odsto, nakon što je taj tehnoloških div ponudio popuste, što rijetko čini, na kupovinu iPhonea u Kini, zbog velike konkurencije na tamošnjem tržištu.

I na evropskim berzama cijene dionica su pale. Londonski FTSE indeks oslabio je 0,48 odsto na 7.558 bodova, dok je frankfurtski DAX skliznuo 0,3 odsto na 16.571 poen, a pariski CAC 0,18 odsto na 7.398 bodova.

