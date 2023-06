Njujork, (MINA-BUSINESS) – Američki indeksi pali su u petak, a Wall Street zabilježio gubitak u sedmici, jer se činilo da je rast koji je nosio šire tržište posljednjih mjeseci iznemogao.

Dow Jones Industrial Average pao je 0,64 odsto, S&P 500 0,77 odsto, a Nasdaq Composite 1,01 odsto.

Sva tri glavna prosjeka prekinula su višesedmične pobjedničke nizove.

S&P 500 izgubio je više od jedan odsto od početka sedmice, prekinuvši pet uzastopnih sedmica rasta, prenosi SEEbiz.

Nasdaq je takođe pao više od jedan odsto, prekidajući osmosedmični pobjednički niz i bilježeći najgori sedmični učinak od marta.

“Ulagači definitivno pokazuju obnovljeni strah od recesije u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD), kao i globalne recesije”, rekao je izvršni direktor AXS Investmentsa Greg Bassuk.

On je naveo da su vrijednosti inflacije i dalje visoke, a politika Federalnih rezervi definitivno ostaje narativ ulagača.

Povlačenje je bilo široko zasnovano s više od 460 dionica S&P 500 trgovanih u negativnom području.

Informaciona tehnologija je najviše zaostajala, pala je više od jedan odsto. Naime, dionice Nvidije, najvećeg korisnika AI, pale su dva odsto.

