Indeksi oštro pali uoči izvještaja o zapošljavanju

London, Njujork, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu su u četvrtak cijene dionica oštro pale jer su ulagači nesigurni uoči objave izvještaja o zapošljavanju u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) i jer se pod snažnim pritiskom našao bankarski sektor.

Dow Jones skliznuo je 1,66 odsto, na 32.254 boda, dok je S&P 500 potonuo 1,85 odsto, na 3.918 poena, a Nasdaq indeks 2,05 odsto, na 11.338 bodova, prenosi Hina.

Pritom je najviše, četiri odsto, potonuo S&P indeks finansijskog sektora, što je posljedica nesigurnosti ulagača, nakon što je SVB Financial Group, veliki kreditor tehnološke industrije, objavio plan povećanja kapitala kako bi poboljšao bilans, koja je pod pritiskom gubitaka i pada depozita.

Cijena dionice SVB-a potonula je 60 odsto, a oštro je, 12 odsto, pala i cijena dionice Signature banke, 12 odsto, nakon što je njena podružnica za kriptovalute najavila likvidaciju.

Bankarski sektor je ionako pod pritiskom jer se ulagači plaše da će agresivno povećanje kamata američke centralne banke, Federalnih rezervi (Fed) dovesti do recesije, a time i gubitaka banaka na kreditima.

Međutim, nije u četvrtak pod pritiskom bio samo finansijski sektor nego i svi ostali jer ulagači nijesu voljni da rizikuju uoči izvještaja o zapošljavanju, koje će biti objavljeno danas i koji bi mogal znatno uticati na smjer tržišta.

Analitičari u anketi Reutersa procjenjuju da je u SAD-u broj zaposlenih u februaru porastao 205 hiljada, znatno sporije u odnosu na 517 hiljada u januaru.

Međutim, niz nedavno objavljenih podataka pokazuje da je potražnja na tržištu rada i dalje snažna, pa se može očekivati rast plata i potrošnje, a to znači da će Fed nastaviti s povećanjem kamatnih stopa.

Ove sedmice je predsjednik Feda, Jerome Powell, kazao da je banka spremna za veće korake ako budući ekonomski podaci pokažu da su potrebne strože mjere za zauzdavanje inflacije.

To je izazvalo strahovanja ulagača da će Fed na sjednici u martu povećati ključne kamate agresivnih 0,5 postotnih bodova, dok se još početkom sedmice očekivalo povećanje za blažih 0,25 bodova.

Stoga se sada na tržištu novca procjenjuje da će Fed do septembra povećati kamate u raspon od 5,5 do 5,75 odsto, dok se sada kamate kreću između 4,5 i 4,75 odsto.

I na većini evropskih berzi cijene dionica su pale. Londonski FTSE indeks oslabio 0,63 odsto, na 7.879 bodova, a pariski CAC 0,12 odsto, na 7.315 poena. Frankfurtski DAX ojačao je 0,01 odsto, na 15.633 boda.

