Indeksi opet pali

Njujork, (MINA-BUSNESS) – Indeks S&P 500 pao je u vrtoglavoj sesiji za trgovce dok su se borili s novim carinama koje je predložio predsjednik Donald Trump, a koje su se mijenjale veći dio utorka.

Nesigurnost trgovinske politike dovela je referentnu vrijednost do ruba korekcije, koja se definiše kao pad od deset odsto od svog najvišeg nivoa, prenosi SEEbiz.

S&P 500 završio je sesiju s padom od 0,76 odsto, pavši na 5.572,07. Na najnižem zasjedanju u utorak, indeks je bio deset odsto ispod rekordnog zatvaranja. Dow Jones je pao 478,23 boda ili 1,14 odsto, da bi zatvorio na 41.433,48.

Nasdaq Composite skliznuo je 0,18 odsto, zatvorivši se na 17.436,1.

Indeks S&P 500 bio je u zelenom u jednom trenutku tokom trgovačke sesije prije nego što je Trump objavio na Truth Socialu da će se kanadske carine na čelik i aluminijum udvostručiti na 50 odsto s 25 odsto, počevši od danas.

Trump je preduzeo ovaj potez kao odgovor na dodatnu naknadu premijera Ontarija Douga Forda na električnu energiju izvezenu u SAD.

Kasnije tokom dana, Ford je rekao da privremeno obustavlja dodatnu naknadu od 25 odsto nakon razgovora s ministrom trgovine Howardom Lutnickom.

Naposljetku, glavni Trumpov savjetnik za trgovinu Peter Navarro rekao je za CNBC u utorak poslijepodne da Trump neće podići carine na kanadski čelik i aluminijum na 50 odsto. Carina od 25 odsto koja je prvobitno bila planirana ipak bi stupila na snagu.

Ovo je posljednji u nizu neurednih poteza trgovinske politike koji su uzdrmali korporativno i potrošačko povjerenje i opteretili tržišta u posljednje tri sedmice.

