Indeksi na oprezu

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu su u četvrtak berzanski indeksi ostali gotovo nepromijenjeni, jer je zbog rasta inflacije u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) splasnuo optimizam u vezi sa smanjenjem kamatnih stopa centralne banke.

Dow Jones ojačao je neznatno na 37.711 bodova, dok je S&P 500 skliznuo blago na 4.780 poena. Nasdaq indeks ostao je gotovo nepromijenjen na 14.970 bodova.

Indeksi su ostali gotovo nepromijenjeni, jer je ulagače pokolebao izvještaj koji je pokazao da su potrošačke cijene u decembru u SAD-u porasle 0,3 odsto na mjesečnom nivou, dok su na godišnjem ojačale 3,4 odsto, prenosi Hrportfolio.

To je viša stopa inflacije nego što se očekivalo, jer su analitičari procjenjivali da će cijene porasti 0,2 odsto na mjesečnom, a 3,2 odsto na godišnjem nivou.

Temeljna stopa inflacije, bez cijena hrane i energenata, blago je skliznula s četiri odsto na 3,9 odsto na godišnjem nivou, pa je i dalje znatno iznad zacrtane vrijednosti centralne banke od dva odsto.

Zbog toga je splasnuo optimizam u vezi sa smanjenjem kamatnih stopa Federalnih rezervi (Fed).

Krajem prošle godine, cijene dionica su snažno porasle, jer su se ulagači nadali agresivnom smanjenju kamata Fed-a u ovoj godini, počevši od mart.

No, sada su takve špekulacije splasnule. Tim prije što čelnici Fed-a poručuju da je još prerano za smanjenje kamata, jer je inflacija i dalje visoka.

Ulagači su oprezni i zbog toga što krajem sedmice počinje sezona objava kvartalnih poslovnih rezultata kompanija, što će narednih sedmica znatno uticati na smjer tržišta.

A na evropskim berzama cijene dionica su pale. Londonski FTSE indeks oslabio je 0,98 odsto na 7.576 bodova, dok je frankfurtski DAX skliznuo 0,86 odsto na 16.547 poena, a pariski CAC 0,52 odsto na 7.387 bodova.

