Indeksi gotovo nepromijenjeni

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu se u ponedjeljak trgovalo oprezno, nakon što je agencija Moody’s smanjila kreditni rejting SAD-a, pa su berzanski indeksi zabilježili tek blage pomake.

Dow Jones indeks ojačao je 0,32 odsto na 42.792 boda, dok su S&P 500 i Nasdaq indeks porasli neznatno na 5.963 odnodno 19.215 bodova.

Na samom početku trgovanja, indeksi su bili u minusu, jer je agencija Moody’s u petak smanjila kreditni rejting SAD-a s Aaa na Aa1, zbog velikog deficita saveznog budžeta, visokih troškova finansiranja i planiranog smanjenja poreza, prenosi Hina.

Javni dug SAD-a kreće se oko 36 biliona USD, a mogao bi porasti za još tri biliona u narednih deset godina, jer Republikanci planiraju da smanje poreze.

No, do kraja trgovanja indeksi su nadoknadili početne gubitke, premda nije bilo nikakvih značajnijih vijesti.

U sedam od 11 najvažnijih sektora S&P 500 indeksa cijene dionica su porasle, a najviše u zdravstvenom, uslužnom i industrijskom. Najviše su pale u energetskom.

I na većini evropskih berzi cijene dionica su porasle. Londonski FTSE indeks ojačao je 0,17 odsto na 8.699 bodova, a frankfurtski DAX 0,7 odsto na 23.934 poena. Pariski CAC oslabio je blago na 7.883 boda.

