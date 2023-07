Indeksi blago porasli u skraćenom trgovanju

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu su u ponedjeljak berzanski indeksi blago porasli, zahvaljujući rastu cijena dionica Tesle i nekoliko banaka, a promet je bio skroman zbog skraćenog trgovanja uoči praznika.

Dow Jones je ojačao 0,03 odsto na 34.418 bodova, dok je S&P 500 porastao 0,12 odsto na 4.455 bodova, a Nasdaq indeks 0,21 odsto na 13.816 bodova, prenosi SEEbiz.

Među najvećim dobitnicama bila je dionica Tesle, sa skokom cijene od skoro sedam odsto, nakon što je taj proizvođač električnih automobila objavio podatke o rekordnoj prodaji vozila u drugom tromjesečju.

S&P indeks bankarskog sektora porastao je 1,5 odsto, jer su neke banke najavile veće dividende, nakon što su nedavno prošle uobičajeni godišnji “stres test”.

Obim trgovanja bio je skroman, jer se radilo skraćeno uoči praznika dana nezavisnosti.

Od početka godine Dow Jones je porastao 3,8 odsto, dok je S&P 500 skočio gotovo 16 odsto, a Nasdaq više od 31 odsto, što se najviše zahvaljuje nadi ulagača da će američka centralna banka uskoro završiti ciklus povećanja kamata.

Međutim, postavlja se pitanje je li taj rast indeksa opravdan, s obzirom na to da se rast ekonomije usporava, što će pritisnuti zarade kompanija, dok centralne banke signaliziraju dalje povećanje kamata idućih mjeseci jer se inflacija još kreće znatno iznad ciljanih nivoa.

Na evropskim berzama cijene dionica su blago pale. Londonski FTSE indeks oslabio je 0,06 odsto na 7.527 bodova, dok je frankfurtski DAX skliznuo 0,41 odsto na 16.081 bod, a pariski CAC 0,18 odsto na 7.386 bodova.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS