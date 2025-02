Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu su u srijedu berzanski indeksi blago porasli, pri čemu je S&P 500 dostigao novi rekordni nivo, a trgovalo se oprezno zbog najave predsjednika SAD-a Donalda Trumpa o uvođenju novih carina.

Dow Jones je ojačao 0,16 odsto na 44.627 bodova, dok je S&P 500 porastao 0,24 odsto na 6.144 boda, a Nasdaq indeks 0,07 odsto na 20.056 bodova, prenosi Hrportfolio.

U fokusu ulagača bio je zapisnik s posljednje sjednice čelnika američke centralne banke, kada su zbog povišene inflacije ostavili kamatne stope nepromijenjene.

Zapisnik nije donio nikakva iznenađenja, pokazao je da su čelnici Feda zabrinuti zbog povišene inflacije i mogućeg uticaja Trumpovih politika, posebno carinske, na njihove napore da spuste inflaciju na ciljane nivoe.

To znači da Fed najvjerovatnije neće tako skoro nastaviti sa smanjenjem kamata.

Ulagači su oprezni i zbog najave novih carina. Trump je poručio da planira da uvede carine na automobile od 25 odsto, ali te carine neće uvoditi prije 2. aprila, kada će imati sve podatke o tome koliko zemlje u svijetu naplaćuju carine na uvoz američkih proizvoda.

Trump je poručio i da će povećati carine na farmaceutske proizvode i poluvodiče na 25 odsto, a da bi do kraja godine mogle biti dodatno povećane. Zbog toga se ulagači plaše carina i carinskih sankcija.

Podršku tržištu pružaju dobri poslovni rezultati kompanija. Dosad je više od 400 kompanija iz sastava S&P 500 indeksa objavilo izvještaje o poslovanju u posljednjem prošlogodišnjem kvartalu, pri čemu ih je 74 odsto ostvarilo veću zaradu nego što se očekivalo.

Tako sada analitičari procjenjuju da je dobit kompanija u proteklom tromjesečju porasla više od 15 odsto na godišnjem nivou, dok su početkom godine očekivali rast od oko deset odsto.

Na evropskim berzama cijene dionica znatno su pale. Londonski FTSE indeks oslabio je 0,62 odsto na 8.712 bodova, dok je frankfurtski DAX skliznuo 1,8 odsto na 22.433 boda, a pariski CAC 1,17 odsto na 8.110 bodova.

