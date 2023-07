Indeksi blago pali nakon što je objavljen zapisnik Feda

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu su u srijedu berzanski indeksi blago pali, jer su ulagači oprezni nakon objavljivanja zapisnika s posljednje sjednice američke centralne banke, a uoči izvještaja o zapošljavanju u SAD-u.

Dow Jones je oslabio 0,38 odsto na 34.286 bodova, dok je S&P 500 skliznuo 0,2 odsto na 4.446 bodova, a Nasdaq indeks 0,18 odsto na 13.791 bod, prenosi SEEbiz.

Zapisnik sa sjednice Feda u junu pokazao je da su se svi čelnici centralne banke složili da kamate ostave nepromijenjene dok se ne vidi kako je dosadašnje zaoštravanje monetarne politike uticalo na ekonomiju i inflaciju.

Na tržištu novca procjenjuje se da je gotovo sigurno da će Fed na sjednici ovoga mjeseca dodatno povećati kamate 0,25 procentnih bodova.

Ulagači se nadaju da će to biti posljednje povećanje cijene novca u ovom ciklusu, koji traje duže od godinu. Međutim, to će zavisiti od budućih ekonomskih pokazatelja.

Stoga se s oprezom čeka izvještaj o zapošljavanju u SAD-u u junu, koji će biti objavljeno u petak.

Najviše su, u prosjeku 2,5 odsto, pale cijene dionica u rudarskom sektoru, što je posljedica pojeftinjenja sirovina.

Ulagače, naime, zabrinjava usporavanje rasta kineske ekonomije, najvećeg svjetskog potrošača sirovina, zbog čega bi mogla oslabiti potražnja za sirovinama.

Među gubitnicama su se našle i dionice proizvođača čipova. Naime, nakon što je SAD nedavno uveo restrikcije na izvoz nekih vrsta čipova u Kinu, kineske vlasti najavile su restrikcije na izvoz dva rijetka minerala, koji se koriste za proizvodnju čipova, u zapadne zemlje.

I na evropskim berzama cijene dionica su pale. Londonski FTSE indeks oslabio je 1,03 odsto na 7.442 boda, dok je frankfurtski DAX skliznuo 0,63 odsto na 15.937 bodova, a pariski CAC 0,8 odsto na 7.310 bodova.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS