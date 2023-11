Indeksi blago pali na početku sedmice

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu su u ponedjeljak berzanski indeksi blago pali, dok ulagači čekaju nove vijesti koje bi mogle značajnije da pokrenu tržište.

Dow Jones oslabio je 0,16 odsto na 35.333 boda, dok je S&P 500 skliznuo 0,2 odsto na 4.550 poena, a Nasdaq indeks neznatno na 14.241 bod, prenosi Hina.

U većem dijelu novembra indeksi su snažno rasli, jer je zbog slabljenja inflacije u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) na tržištu preovladala teza da je američka centralna banka završila ciklus povećanja kamatnih stopa.

Uz to, uprkos oštrom povećanju kamata Federalnih rezervi (Fed) u posljednjih godinu i po, najveća svjetska privreda najvjerovatnije će izbjeći recesiju.

Te su teze sedmicama podržavale rast cijena dionica, no posljednjih dana se trguje opreznije, a indeksi stagniraju.

„Tržište je odlučilo da predahne nakon snažnog rasta cijena dionica u novembru. Ove sedmice će u fokusu ulagača biti podaci o inflaciji, druga procjena bruto domaćeg proizvoda SAD-a, vijesti o potrošnji i komentari čelnika Fed-a”, rekao je strateg u firmi U.S. Bank Wealth Management, Tom Hainlin.

Narednih dana najviše će se pratiti podaci o potrošnji na početku sezone prazničnih kupovina koja je počela Crnim petkom, a nastavljena Cyber ponedjeljkom.

I na evropskim berzama cijene dionica su pale. Londonski FTSE indeks oslabio je 0,37 odsto na 7.460 bodova, dok je frankfurtski DAX skliznuo 0,39 odsto na 15.966 poena, a pariski CAC 0,37 odsto na 7.265 bodova.

