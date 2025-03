Njujork, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu su u četvrtak berzanski indeksi blago pali, nakon nesigurnog trgovanja, jer niz posljednjih podataka ukazuje na usporavanje rasta američke ekonomije, dok bi inflacija narednih mjeseci mogla porasti.

Dow Jones indeks oslabio je neznatno na 41.953 boda, dok je S&P 500 skliznuo 0,22 odsto na 5.662 poena, a Nasdaq indeks 0,33 odsto na 17.691 bod.

Na najvećoj svjetskoj berzi vlada nesigurnost, pa su u četvrtak indeksi balansirali na granici pozitivnog i negativnog područja, da bi na samom kraju trgovanja završili u negativnom, prenosi Hina.

Dan prije, cijene dionica su porasle, jer su čelnici američke centralne banke, Federalne rezerve (Fed), ostali pri procjeni da će u ovoj godini smanjiti kamatne stope u dva navrata, po 0,25 procentnih poena.

No, ti rezovi mogli bi uslijediti tek u drugoj polovini godine, jer iz Fed-a poručuju da imaju vremena da pričekaju podatke o tome kako će carinski rat, koji Vašington vodi na više frontova, uticati na inflaciju i rast privrede.

Očekuje se, prema procjenama Fed-a, usporavanje rasta ekonomije, a jačanje inflacije.

Zbog toga nema baš previše razloga za kupovinu dionica, pa se i narednih dana očekuje nesigurno trgovanje.

I na evropskim berzama cijene dionica su pale. Londonski FTSE indeks oslabio je neznatno na 8.701 bod, dok je frankfurtski DAX skliznuo 1,24 odsto na 22.995 poena, a pariski CAC 0,95 odsto na 8.094 boda.

