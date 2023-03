Imovina Montenegro bonusa vrijedi 23,35 miliona

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Revizorska kuća HLB Mont Audit procijenila je da imovina državne naftne kompanije Montenegro bonus vrijedi 23,35 miliona EUR i ta informacija naći će se na sjednici Vlade ove sedmice, saznaju Vijesti od izvora bliskih Ministarstvu kapitalnih investicija.

Vijesti imaju uvid u tu informaciju u kojoj se navodi da je po Zakonu o privrednim društvima i izmjenama odluke o osnivanju te državne firme iz januara prošle godine propisana obaveza da Vlada koja je osnivač Montenegro bonusa usvoji izvještaj o procjeni imovine.

MKI je u informaciji objasnio da je s obzirom na neusaglašenost osnovnog kapitala evidentiranog u poslovnim knjigama Montenegro bonusa sa Upravom prihoda – Centralnim registrom privrednih subjekata (CRPS), a u skladu sa preporukom revizorskog odbora od 2. novembra 2021. godine, kompanija angažovala nezavisnog revizora MV Konsalt da sačini Izvještaj o reviziji finansijskih iskaza za 2021. godinu i tada je dobio negativno mišljenje.

”Navedeno se odnosi na činjenicu da su ugovorom iz 2003. godine Montenegro bonusu prenesena prava korišćenja, upravljanja i raspolaganja nepokretnom i pokretnom imovinom, osim raspolaganja svojinskim pravima na nepokretnostima, bivše Savezne direkcije za robne rezerve, koja se nalazi na teritoriji Crne Gore. Imovinu predmetnog ugovora Montenegro bonus je upisao u svoje poslovne knjige, kao imovinu u svojini, nakon potpisivanja predmetnog ugovora”, navodi se u ingormaciji MKI za Vladu.

Kako se dodaje, u odluci o osnivanju Montenegro bonusa iz jula 2003. godine i njenim izmjenama iz decembra 2021. godine, osnovni kapital iznosi 50 hiljada EUR, a u poslovnim knjigama Montenegro bonusa, osnovni kapital se vodi u iznosu od 20,17 miliona EUR, dok je u CRPS-u nula EUR.

Dalje se navodi da ne postoji usaglašenost novčanog i nenovčanog iznosa kapitala i kapitala upisanog u CRPS i da je Montenegro bonus od CRPS-a dobio obavještenje u decembru 2021. godine, kojim se navodi da ne postoji dokumentacija propisana zakonom na osnovu koje bi CRPS mogao izvršiti upis osnovnog kapitala niti mu o njemu izdati potvrdu.

Nakon toga je Montenegro bonus uz saglasnost Vlade putem javne nabavke izabrao u septembru prošle godine revizorsku kuću HLB Mont Audit da im uradi procjenu imovine i taj izvještaj je dostavljen kompaniji u februaru i potom upućen Vladi na usvajanje.

“Ovlašćeni procjenitelj je, između ostalog, dostavio rekapitulaciju – Procjene vrijednosti imovine Montenegro bonusa sa instrukcijama za knjiženje efekata procjene. Shodno tome, potrebno je da računovodstvo Montenegro bonusa izvrši usaglašavanje vlasništva i vrijednosti imovine utvrđenih procjenom sa stanjima uknjigovodstvu firme, kao i da korekcije izvrši u skladu sa zahtjevima MRS 8, a koje su rezultat ranije izvršenih pogrešnih knjiženja”, navodi MKI u informaciji.

MKI dodaje da je potrebno da kompanija sva sredstva koja nijesu u svojini isknjiži i istovremeno smanji kapital uz saglasnost Vlade.

Skupštinski Odbor za ekonomiju održao je konsultativno saslušanje u vezi sa stanjem u ovom preduzeću kome je potrebna hitna pomoć Vlade da bi izbjeglo stečaj. Kompanija je opterećena nagomilanim dugovima iz perioda kada je upravljala KAP-om u stečaju i kada je tadašnje rukovodstvo kralo struju iz evropske interkonekcije. Uz to, i pored pravosnažne presude u korist državne kompanije, Jugopetrol nije vratio naftne rezervoare što isto vlada treba da riješi i uđe u posjed te imovine.

