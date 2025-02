Ima prostora za povećanje turističkog prometa

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora i Italija imaju dobre odnose, ali i mnogo prostora za jačanje saradnje, odnosno povećanje turističkog prometa, ocijenjeno je na sastanku ministara turizma dvije države, Simonide Kordić i Danijele Santake, koji je održan u Rimu.

One su se saglasile da bi ka tom cilju trebalo pojačati već postojeće direktne avio konekcije, kao važan preduslov i stimulans za međusobna putovanja.

Kordić je, kako je saopšteno iz Ministarstva, Santake upoznala sa inicijativom Destinacija Balkan, za koju je italijanska strana iskazala izuzetno interesovanje.

Dogovoreno je da još jednom budu obavljene konsultacije sa zainteresovanim zemljama iz regiona, nakon čega bi Italija, na njihovu inicijativu, bila domaćin zajedničkog ministarskog sastanka u maju.

“Crna Gora i Italija nemaju potpisan bilateralni ugovor o saradnji u turizmu. Formalizacija saradnje bila bi polazna tačka za unapređenje odnosa i razvoj proizvoda, te promociju destinacije. Bilo bi nam zadovoljstvo da to bude jedan od narednih koraka”, kazala je Kordić.

Santake je podržala tu ideju i kazala da je spremna da u narednom periodu dvije strane usaglase dokument.

“Važno je podsticati razmjenu iskustava između Italije i Crne Gore u upravljanju turističkim tokovima i unapređenju ruralnog i kulturnog turizma, sa fokusom na diverzifikaciju i de-sezonalizaciju ponude. Takođe, veoma je važno ojačati odnose između Italije i balkanskih zemalja”, kazala je Santake.

Ona je dodala i da je Balkan veoma važan za Italiju, te da turizam predstavlja most za mir.

Kordić boravi u službenoj posjeti Rimu, gdje će sjutra govoriti na sjednici Parlamentarne skupštine Mediterana (PAM).

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS