IFC: Tenderska komisije da dostavi razloge za odbijanje ponude za aerodrome

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Međunarodna finansijska korporacija (IFC), kao konsultant u procesu davanja crnogorskih aerodroma u koncesiju, zabrinuta je zbog odluke Tenderske komisije da odbaci tehničku ponudu jednog od dva ponuđača, pozivajući je da dostavi konkretno obrazloženje za to, jer će u suprotnom napustiti postupak.

U dopisu koji je IFC uputio predsjedniku i članovima Tenderske komisije, a u koji je agencija Mina-business imala uvid, navodi se da je IFC posvećen savjetovanju svojih klijenata na način koji ispunjava najviše standarde transparentnosti i konkurentnosti.

“Od početka naše angažovanosti kao transakcionog savjetnika na ovom projektu 2018. godine, davali smo savjete s ciljem postizanja najboljih rezultata za Vladu i građane Crne Gore. Međutim, duboko smo zabrinuti zbog odluke Tenderske komisije da odbaci tehničku ponudu jednog od dva ponuđača, tokom sjednica održanih u četvrtak i petak”, navodi se u dopisu.

Prema pisanju medija, južnokorejska kompanija Incheon International Airport Corporation ne ispunjava tehnički dio ponude za upravljanje podgoričkim i tivatskim aerodromom, jer je dobila 79,7 od minimum 80 bodova, koji je potreban kako bi se kvalifikovali za nastavak postupka, dok drugi ponuđač, luksemburško-američka Corporation America Airports S.A. ima nešto preko 85 bodova.

Iz IFC-a su kazali da je Tenderska komisija, uoči tih sjednica, zatražila od IFC-a da izvrši tehničku evaluaciju obje ponude.

“Sproveli smo detaljnu tehničku analizu uz podršku renomiranog međunarodnog tehničkog konsultanta. Zaključak je bio da obje tehničke ponude ispunjavaju kriterijume definisane u tenderskoj dokumentaciji (RFP). Posebno, ponuda koju Tenderska komisija namjerava da odbaci bila je u potpunosti usklađena s tim kriterijumima”, navodi se u dopisu IFC-a.

Zbog tog neslaganja, na kraju dvije sjednice, IFC je zatražio od Tenderske komisije da, kao savjetniku Vlade, dostavi informacije o osnovu za odbacivanje jedne od ponuda, odnosno konkretne tehničke razloge za tu odluku.

“Do sada, Tenderska komisija nije dostavila nikakvo obrazloženje. Kao rezultat toga, IFC nije u mogućnosti da potvrdi da li je odluka Tenderske komisije donesena na osnovu ispravne evaluacije u skladu sa kriterijumima iz RFP-a, što je ključno za integritet i transparentnost cijelog procesa nadmetanja”, navodi se u dopisu.

Odbijanje Tenderske komisije da do sada razjasni ovu stvar je, kako tvrde, u suprotnosti s IFC-ovim očekivanjima u pogledu transparentnosti, na kojima insistiraju kao savjetnici, a što je od izuzetne važnosti za reputaciju i IFC-a i same Vlade.

“Još jednom vas molimo da IFC-u dostavite procjenu tehničkih ponuda koju je izvršila Tenderska komisija. Ukoliko ne dobijemo konkretne dokaze da su zaključci tehničke evaluacije u skladu sa jasno definisanim kriterijumima RFP-a, IFC neće imati drugog izbora osim da podnese ostavku na poziciju transakcionog savjetnika Vlade za ovaj projekat, jer nećemo moći potvrditi da je proces bio transparentan i pravičan”, rekli su iz IFC-a.

Iz IFC-a su zaključili da ostaju na raspolaganju za razgovor i nalaženje rješenja koje će očuvati integritet i transparentnost procesa izbora i samog projekta.

Tenderska komisija za postupak koncesije za pravo korišćenja aerodroma Podgorica i Tivat narednu sjednicu trebalo bi da održi sjutra.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS