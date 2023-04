Identifikovanje kompetencija za održiv razvoj savremenog društva i privrede

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Obrazovanje i obuke imaju ključnu ulogu u razvoju kompetencija mladih i obezbjeđivanju preduslova za njihov uspješan rad i život, saopštili su predstavnici Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja.

Vršiteljka dužnosti generalne direktorice za inovacije i tehnološki razvoj, Marijeta Barjaktarović Lanzardi, je istakla da je glavni cilj svake zemlje da osposobi ljude znanjem i vještinama i učini ih kompetentnijim i sigurnijim kako bi povećali svoje mogućnosti za vođenje zdravih i produktivnih stilova života, ali i fleksibilnijim za sticanje dodatnih vještine kako bi se što bolje prilagodili okruženju koje se stalno mijenja.

“Naša prekretnica je bila usvajanje koncepta pametne specijalizacije 2019. godine, jedinstvenog strateškog pristupa EU, koji kombinuje istraživanje, inovacije, industrijsku, obrazovnu i politiku rada, kako bi se identifikovali i odabrali prioriteti za ulaganja zasnovana na znanju, fokusirajući se na njihove komparativne prednosti” kazala je Barjaktarović Lanzardi.

Ona je učestvovala na završnom danu višednevnog događaja Ekonomske komisija Ujedinjenih nacija za Evropu (UNECE), na kojem se govorilo o prepoznavanju novih perspektiva i strateškom planiranju u doba sveopšte krize.

Barjaktarović Lanzardi je istakla da Crna Gora promoviše iste ciljeve kao i UNECE, posebno kada je riječ o prioritetnim oblastima, kao što su energija i održivi razvoj i cirkularna ekonomija.

Ona je naglasila da novi zakonski okvir za inovacije prepoznaje sve različite aktere u inovacionom ekosistemu, te da se uspostavljanjem modela finansiranja inovacija kroz Fond za inovacije otvaraju nove mogućnosti i podsticaji za jačanje inovacionog potencijala.

Takođe, istakla je i da je prepoznata važnost zajedničkog rada na viziji budućnosti i da već imamo različita udruženja između Vlade, univerziteta i privatnog sektora koji rade na istim temama u smislu razvoja vještina, na primjer digitalne vještine.

Barjaktarović Lanzardi je navela da Crna Gora ima relativno mladu ekonomiju i da se suočava sa mnogim izazovima sa kojima su se neke druge razvijene zemlje suočavale prije mnogo godina, pa čak i decenija, te da je naša orijentacija da učimo iz najboljih praksi.

“Budućnost je već sada. I mi smo već tamo koristeći sve prednosti novih tehnologija. Ali, nema budućnosti bez ljudi, i to vještih ljudi spremnih da se suoče sa svijetom koji se mijenja, a to podrazumijeva određivanje prioriteta, saradnju, kontinuirano učenje i inkluziju”, zaključila je Barjaktarović Lanzardi.

Trodnevni online događaj održan je u periodu od 3. do 5. aprila, uoči 70. sjednice UNECE-a, tokom kojeg su obrađivane teme cirkularne ekonomije, održivog korišćenja prirodnih resursa i digitalne i zelene transformacije za održivi razvoj.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS