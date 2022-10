Ibrahimović: Važna podrška EBRD u realizaciji ostalih dionica auto-puta

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Podrška Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) u procesu nastavka realizacije aktivnosti kojima se stvaraju pretpostavke za izgradnju sljedećih dionica auto-puta izuzetno je važna, ocijenio je ministar kapitalnih investicija, Ervin Ibrahimović.

„Svjesni značaja koji auto-put Bar-Boljare ima za Crnu Goru, ne samo na nacionalnom nivou već i u širem strateškom smislu, izuzetno nam je važna podrška EBRD u samom procesu nastavka realizacije aktivnosti kojima stvaramo pretpostavke za izgradnju sljedećih dionica“, rekao je Ibrahimović na sastanku sa šefom kancelarije EBRD u Crnoj Gori, Remonom Zakariom.

Njihov sastanak bio je prilika da se osvrnu na zajedničke projekte čija je realizacija u toku, kao i na mogućnosti kreiranja novih predloga za saradnju u narednom periodu, budući da je EBRD godinama partner Crnoj Gori u realizaciji projekata iz domena sobraćajne infrastrukture.

Iz Ministarstva je saopšteno da su na sastanku analizirani projekata koji se uz podršku EBRD realizuju u oblasti saobraćaja i to u dijelu modernizacije i rekonstrukcije putne i željezničke infrastrukture na nacionalnom nivou.

Ibrahimović je, kako su dodali, iskoristio današnji susret kako bi otvorio temu o mogućnostima dalje podrške EBRD razvoju projekata u saradnji sa lokalnim samoupravama.

U tom smislu, on se zahvalio na dosadašnjem partnerskom odnosu EBRD-a, uz očekivanja da će lokalne samouprave prepoznati projekte od značaja koji mogu biti realizovani u saradnji sa stručnjacima i uz podršku ove renomirane međunardne finansijske institucije.

