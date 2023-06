Ibrahimović: Saradnja sa Turskom iz godine u godinu sve bolja

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Privredna saradnja Crne Gore i Turske iz godine u godinu je sve bolja, rekao je lider Bošnjačke stranke (BS) Ervin Ibrahimović.

Kako je saopšteno iz BS, Ibrahimović se u Podgorici sastao sa ministrom vanjskih poslova Turske Hakanom Fidanom.

“Ibrahimović i Fidan su se saglasili da su odnosi između dvije države na visokom nivou, uz konstataciju da su Crna Gora i Turska partneri u NATO Alijansi”, naveli su iz BS.

Ibrahimović se zahvalio Fidanu na podršci koju Turska pruža Crnoj Gori u brojnim oblastima i naglasio da je siguran da postoji prostor za dalje unapređenje odnosa između dvije države u oblastima ekonomije, kulture, zdravstva i obrazovanja.

“Istakao je da ga raduje da je privredna saradnja između dvije države iz godine u godinu sve bolja, iskazujući zadovoljstvo što je danas u Podgorici otvorena kancelarija Privredne komore Turske u Crnoj Gori”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, Fidan je Ibrahimoviću čestitao na uspjehu koji je Bošnjačka stranka ostvarila na nedavno održanim parlamentarnim izborima i poručio da će Turska nastaviti da podržava Bošnjake u Crnoj Gori.

