Hrvatsko iskustvo koristan oslonac Crnoj Gori u okviru Poglavlja 8

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Hrvatsko iskustvo je koristan oslonac Crnoj Gori u okviru pregovaračkog poglavlja 8 – Konkurencija, saopštio je predsjednik Savjeta Agencije za zaštitu konkurencije, Dragan Damjanović.

On se sastao danas sa hrvatskim ambasadorom u Crnoj Gori Veselkom Grubišićem. Sastanku su prisustvovali i sekretar u Ambasadi Hrvatske u Crnoj Gori, Iva Ivanić-Pavković i samostalni savjetnik zadužen za međunarodnu saradnju u Agenciji, Luka Dedić.

Damjanović je kazao da je Memorandum o saradnji dvije zemlje u oblasti konkurencije od izuzetnog značaja za Agenciju i da saradnja sa Agencijom za zaštitu tržišnog natjecaja Hrvatske pruža podršku Crnoj Gori na putu ka privremenom zatvaranju pregovaračkog poglavlja 8 – Konkurencija.

On je dodao da je službenik Agencije u decembru prošle godine bio na obuci kod hrvatskih kolega i da je njihovo iskustvo u okviru sprovođenja nenajavljenih uvida i IT alata koji se koriste u ovim situacijama bilo veoma korisno sa aspekta obaveza koji će službenici Agencije imati nakon pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.

Damjanović je kazao da je u prvoj polovini ove godine planirana posjeta hrvatskim kolegema tokom koje će biti razgovarano o potencijalnim modalitetima saradnje u narednom periodu.

Grubišić je istakao dobre dobrosusjedske odnose između dvije države i izrazio spremnost za unaprijeđenjem bilateralne saradnje kroz prenošenje hrvatskog predpristupnog iskustva.

On je naveo da je Crna Gora pregovaračko poglavlje 8 otvorila za vrijeme hrvatskog predsjedavanje Evropskim savjetom što jeste dobar pečat odličnim bilateralnim odnosima.

Prema njegovim riječima, Crna Gora može računati na hrvatsku podršku ka punopravmom članstvu u Evropsku uniji smatrajući da je članstvo zemalja Zapadnog Balkana od izuzetnog značaja za cijeli region.

Dogovorena je bliža saradnja između Agencije i Ambasade Hrvatske u Crnoj Gori u oblasti evropskih integracija.

