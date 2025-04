HRA zabrinuta zbog povrede Ustava

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Akcija za ljudska prava zabrinuta je zbog povrede Ustava prilikom usvajanja Zakona o potvrđivanju sporazuma o saradnji između vlada Crne Gore i Ujedinjenih Arapskih Emirata, koji omogućava realizaciju projekata u oblasti razvoja turizma i nekretnina mješovite namjene u Crnoj Gori.

“Navedeni zakon je Skupština usvojila prostom većinom, sa 46 glasova, iako član 91 stav 3 Ustava Crne Gore propisuje da zakoni koji uređuju imovinska prava stranaca moraju biti donijeti dvotrećinskom većinom svih poslanika u Skupštini, što znači da je najmanje 54 glasova potrebno za njihovo usvajanje”, navodi se u saopštenju te nevladine organizacije.

U HRA smatraju očiglednim da Zakon o potvrđivanju sporazuma o saradnji u oblasti turizma i razvoja nekretnina između Crne Gore i UAE uređuje imovinska prava stranaca, jer se Sporazumom strancima obezbjeđuju imovinska prava u odnosu na zemljište, takozvano “razvojno područje” za razvoj nekretnina, uz moguću eksproprijaciju i prenos vlasništva nad nepokretnostima na strance, pa je jasno da je njegova ratifikacija zahtijevala kvalifikovanu većinu.

“Ako zakon stupi na snagu, Akcija za ljudska prava će podnijeti inicijativu za ocjenu ustavnosti postupka njegovog donošenja”, navodi se u saopštenju.

Ustavni sud je, kako se dodaje, u svojoj praksi već utvrdio da ima nadležnost da ocjeni ustavnost procedure usvajanja međunarodnih ugovora. Prilikom ocjenjivanja predloga za ocjenu ustavnosti Zakona o potvrđivanju Sjevernoatlantskog ugovora i Protokola uz Sjevernoatlantski ugovor o pristupanju Grčke i Turske, Ustavni sud je naveo da može ocijeniti formalnu ustavnost zakona o potvrđivanju međunarodnog ugovora, to jest postupak njegovog donošenja, dok ne može ocjenjivati materijalno pravni sadržaj samog ugovora.

“Imajući u vidu da je danas i predsjednik Crne Gore, Jakov Milatović, vratio ovaj zakon na ponovno odlučivanje Skupštini, očekujemo da Skupština prilikom ponovnog razmatranja primjeni pravilo o dvotrećinskoj većini iz člana 91 stav 3 Ustava”, rekli su iz HRA.

HRA je upozorila da Sporazum preširoko definiše javni interes za sprovođenje neidentifikovanih projektata, što ozbiljno ugrožava pravo građana Crne Gore na mirno uživanje imovine na područjima pomenutim u sporazumu, odnosno sjever i jug Crne Gore.

“Široko proglašen javni interes za sprovođenje projekata razvoja nekretnina omogućava i nesagledive razmjere eksproprijacije zemljišta u korist imovinskih prava stranaca, to jest miješanje države u pravo svojine domaćih državljana i drugih vlasnika imovine na teritoriji Crne Gore, koje je zaštićeno članom 58 Ustava Crne Gore”, precizira se u saopštenju.

HRA je zabrinuta i zbog netransparentnog proglašenja javnog interesa za ostvarivanjem neidentifikovanih poslova koji mogu ugroziti pravo svojine nesagledivog broja građana, sa takođe nesagledivim posljedicama po zaštitu životne sredine, koja je ključna odlika Crne Gore, ekološke države.

