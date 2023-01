Hotel Igalo uskoro na javnoj licitaciji

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nekada atraktivni hotel Igalo, jedan od objekata u vlasništvu Vektra Boke, uskoro će biti ponuđen na prodaju, nakon što je sudskom odlukom zemljište na kojem je izgrađen, vraćeno prvobitnim vlasnicima, porodici Acović.

Sudska odluka je nedavno postala pravosnažna, a za razliku od ostale imovine Vektra Boke, hotel Igalo je zahvaljujući privremenoj mjeri zabrane otuđenja sačuvan od hipoteka, javlja Radio Crne Gore.

Porodica predratnog hotelijera i bogatog veleposjednika Aleksandra Acovića još prije 43 godine je pokrenula sudski postupak za vraćanje zemljišta na kojem je izgrađen hotel Igalo, nekada u vlasništvu Hotelsko-turističkog preduzeća (HTP) Boka, a potom Vektra Boke.

Višedecenijski sudski spor konačno je završen prije mjesec i po, kada je odluka o vraćanju imovine Acovićima postala pravosnažna, prenosi portal RTCG.

Njihov advokat Vukašin Šimrak kazao je da će Acovići kroz prodaju hotela naplatiti svoja potraživaNja.

“Pokrenut je postupak prinudnog izvršenja kako bi se naplatilo potraživanje Acovića, koje sa kamatama iznosi oko četiri miliona EUR“, kazao je Šimrak.

Sud je još 2003. godine donio privremenu mjeru – zabrana otuđenja, zahvaljujući kojoj je ova imovina spašena od hipoteka i prodaje, za razliku od ostale imovine Vektra Boke.

“Ta privremena mjera je na neki način spasila hotel Igalo od hipoteka i prodaje, jer naravno nijedna banka nije htjela da konstituiše hipoteku na toliko vrijednom objektu, a koji ima prethodno obezbjeđenje“, rekao je Šimrak.

On je dodao da je prodaja hotela putem licitacije planirana sljedećeg mjeseca, a za budućeg kupca je povoljna okolnost što će dobiti objekat bez opterećenja i zabilježbi, jer će one biti izbrisane.

“U izvršnom postupku izvršitelj će predati objekat novom sticaocu bez ikavih zabilježbi”, objasnio je Šimrak.

Prema njegovim riječima, prodaja hotela omogućiće naplatu potraživanja i ostalim povjeriocima koji budu imali izvršne isprave.

Inače, sporno zemljište, ukupno 44 hiljade kvadrata, Aleksandar Acović je kupio prije Drugog svjetskog rata skupa sa Vladetom Savčićem.

Polovina koja je pripadala Acoviću je 1959. godine nacionalizovana, a 80-tih godina prošlog vijeka je njegovim nasljednicima plaćeno šest hiljada kvadrata.

Za ostatak nikada nije sproveden upravni postupak, pa je Opština Herceg Novi, još 70-ih godina prošlog vijeka kao društvenu imovinu, zemljište ustupila HTP Boka za izgradnju hotela Igalo.

