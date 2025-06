Hljeb skuplji pet centi

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Hljeb je od srijede poskupio pet centi i košta 85 centi.

U Udruženju pekara su kazali da je poskupljenje neizbježno jer su drastično porasli troškovi proizvodnje.

Osnovna bijela vekna hljeba od 700 grama umjesto dosadašnjih 80 koštaće 85 centi, prenosi portal RTCG.

Uz podsjećanje da se cijene hljeba od 2021. slobodno formiraju na tržištu, iz Udruženja pekara su saopštili Radiju Crne Gore da je osnovni razlog uvećanja poskupljenje svih inputa i sirovina – pšenice, ulja, šećera, ambalaže, aditiva i goriva u minulom periodu preko 20 odsto.

Predstavnik Udruženja, Hasan Ramović, rekao je da je, osim toga, tu i cijena radne snage.

“Drugi veoma bitan razlog jeste da je cijena radne snage skočila, da je nekad bila minimalna 450, a da je sad 600. Ako tome dodamo nedostatak radne snage, ne možemo organizovano se baviti proizvodnjom“, naveo je Ramović.

On je kazao da su u Udruženju ostvarili korektnu saradnju sa maloprodajnim trgovačkim lancima.

“Kad je u pitanju zarada na prodaju hljeba, to je marža od koje se ne mogu izdržavati maloprodajni lanci”, rekao je Ramović.

On smatra da se radi o simbolično, ne poskupljenju, već usklađivanju sa cijenom koštanja.

Od 85 centi pekarima ostaje 69 centi, iznos kojim se, kako je rekao, jedva pokrivaju troškovi proizvodnje.

“Vjerovali ili ne, na tu cijenu ne postoji nikakva zarada, ne postoji nikakav profit”, dodao je Ramović.

Iz Udruženja pekara su kazali da je za očekivati da i razne prerađevine od hljeba poskupe nekih desetak odsto.

