Hitno urediti sistem rada turističkih vodiča

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Država mora pod hitno da uredi sistem rada turističkih vodiča, jer trenutno o Crnoj Gori turistima pričaju i oni koji ne znaju crnogorski jezik, saopštio je odbornik crnogorske Asocijacije turističkih vodiča, Ivan Perčobić.

On je kazao da problema ima mnogo – od nelojalne konkurencije do štancovanja licenci, ali i nedovoljno uređenog socijalnog statusa. On tvrdi i da su oni nevidljivi za nadležne institucije, koje su nezainteresovane za turističke vodiče.

”A mi smo prva linija fronta, koja tom turisti koji dođe priča o ovoj državi. Mi predstavljamo zemlju, ublažavamo loše stvari. Mi smo ti koji im možemo promijeniti mišljenje koje su možda imali o našoj državi. Mi predstavljamo našu zemlju kao ambasadori. Zamislite jednog lošeg ambasadora koji tokom sezone ima na desetine grupa turista, kakvu on sliku prenosi gostima o Crnoj Gori“, rekao je Perčobić Vijestima.

On je dodao da zbog toga žele da iskontrolišu ko može da dobije licencu.

„Želimo da nas državne institucije čuju, jer naše iskustvo je značajno, možemo doprinijeti da se donesu bolji zakoni. Jednostavno, da nas pitaju bilo šta, jer mi smo tu da pomognemo državi da se na neki način uredi ova oblast i omogući kvalitetan rad. Mi smo individue, imamo Asocijaciju, ali nažalost nemamo kome da se obratimo iako imamo ogromne probleme. Crna Gora živi od turizma, a svi želimo da što više ljudi dođe”, kazao je Perčobić.

On je naveo da od turista često čuje da su obišli mnogo zemalja, ali da je Crna Gora najljepša koju su vidjeli.

”Kroz njih sam još više shvatio, iako putujem mnogo po svijetu, koliko je naša zemlja lijepa, koliko treba da je cijenimo i čuvamo”, poručio je Perčobić.

On je saopštio da trenutno na spisku u Crnoj Gori ima hiljadu i po vodiča, ali da je stvarni broj koji se bavi tim poslom 300 do 350.

”Ogroman problem je taj što se mora obaviti promjena edukacije za turističkog vodiča. Prvo što treba uraditi je da makar trećina predavanja bude praktična nastava, na terenu, kao što je u mnogim uređenim zemljama. Nažalost, sada praktična nastava nije ni pet odsto, dok je 95 odsto teorija. Ti ljudi moraju da imaju praksu, da bi nešto naučili”, kazao je Perčobić.

On smatra da bi trebalo zabraniti izdavanje licenci nerezidentima i osobama koje samo znaju najosnovnije riječi našeg jezika.

”Mi smo kao Asocijacija zaustavili primanje novih vodiča jer smatramo da ta edukacija nije dovoljno dobra, jer licencu dobijaju ljudi koji ne znaju ni ukupno stotinu riječi našeg jezika. Zamislite da vam zemlju predstavlja neko ko ne zna vaš jezik, nema ni osnovnu komunikaciju. Takvi uspiju da dobiju licencu turističkog vodiča, što je nedopustivo“, rekao je Perčobić.

On je dodao da viodiči koji ne znaju crnogorski jezik rade ispod cijene, što predstavlja ogroman problem za ostale.

„To omalovažava naš rad, zbog čega stari vodiči, profesionalci, izlaze iz ovoga posla, jer im se više ne isplati da ostanu u tome”, objasnio je Perčobić.

On je upozorio da strani vodiči tura i domaći “kvazi vodiči”, kao što su taksisti, glume vodiče, ali i da problem predstavlja i to što grupe stranih gostiju, koji autobusima dolaze iz Hrvatske i ostalih zemlja okruženja, ne uzimaju lokalne vodiče.

”To je ogroman problem, jer naš zakon, na primjer, obavezuju da morate imate vodiče za lokacije poput Starog grada Budva ili Starog grada Bara. Problem je što na putu između Bara i Budve nije potreban vodič. To što će ti vodiči grupama pričati između Bara i Budve, to je njima ostavljeno, što je van svake pameti. Oni će onda da dođu ispred Starog grada Budve i reći da je grupa slobodna, jer im je sve ispričao u autobusu, tako da izbjegnu da uzmu lokalnog vodiča koji bi turistima mnogo bolje približio istoriju i kulturu naše zemlje“, saopštio je Perčobić.

On je dodao da oni ne mogu ništa da urade i da su nemoćni, a da je pitanje kako je taj isti vodič predočio turistima Crnu Goru.

Prema njegovim riječima, za vrijeme pandemije koronavirusa, oni su volontirali zajedno sa inspekcijom pokušavajući da suzbiju rad takvih vodiča.

”Upozoravali smo te vodiče da ne mogu to raditi, da moraju uzimati lokalne. Bilo je slučajeva da budu privedeni, ali kazne su smiješne, stotinu EUR ili slično. To su bili rijetki slučajevi, jer uglavnom oni raspuste grupe pred Stari grad i puste turiste da sami obilaze. Nažalost, nemamo kazneni sistem koji bi na pravi način suzbio takve pojave“, kazao j Perčobić.

On smatra da bi trebalo uvesti strogi kazneni sistem kakav je u Hrvatskoj, gdje je nemoguće dovesti grupu turista, a ne uzeti njihovog vodiča. On je objasnio da bi onaj ko to ne uradi dobio zabranu ulaska u Hrvatsku pola godine i enormnu kaznu.

„Uvođenjem takvog kaznenog sistema uveli bi red, omogućili bolje punjenje budžeta, ali i angažovanje inspekcije. Imate samo par mjesta gdje bi moglo sve da se iskontroliše, to su Perast, Budva, Biogradska gora, Stari Bar i Kotor“. Kazao je Perčobić.

