Grupacija industrijskih pekara protiv bojkota

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Predstavnici Grupacije industrijskih pekara Crne Gore saopštili su danas da su protiv bojkota velikih trgovinskih lanaca.

“Apsolutno smo protiv bojkota iz razloga što, kao prvo, naša proizvodnja je u ukupnoj strukturi dominantno dnevnog karaktera, od 50 do 70 odsto”, navodi se u dopisu upućenom predsjedniku Odbora udruženja prehrambene i poljoprivredne industrije u Privrednoj komori (PKCG), Milutinu Đuranoviću.

Kao drugo, kako su naveli, veliki trgovinski lanci u ukunoj prodaji Grupacije učestvuju preko 60 odsto.

“Treće, mi u saradnji sa njima više nemamo problem sa plaćanjem, koji nas je veoma opterećivao u ranijem periodu, prije pojave velikih trgovinskih lanaca”, rekli su iz Grupacije.

Oni su kazali da su to ključni i vrlo jasni razlozi i da bi u slučaju bojkota imali ogromne gubitke, koji bi u krajnjem doveli u pitanje održivost dalje proizvodnje i zaposlenje više od hiljadu radnika.

“Napominjemo da je ova Grupacija pokazala maksimalnu socijalnu odgovornost u prethodnom periodu”, navodi se u dopisu.

Dopis su potpisale pekare Inpek, Don don, Uniprom, Put gros, Valpek, Beni komerc i Žitoprodukt.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS