Gradnja obilaznice oko Budve biće uvrštena u ovogodišnji budžet

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Izgradnja obilaznice oko Budve, kao dijela brze saobraćajnice duž Crnogorskog primorja, biće uvrštena u ovogodišnji budžet kroz tehnički rebalans koji će biti realizovan usljed nedavne rekonstrukcije Vlade, saopšteno je iz Monteputa.

Iz kompanije su kazali da je do kraja godine planirano raspisivanje tendera za izgradnju obilaznice duge devet kilometra, od Markovića do Lastve Grbaljske.

„Ta dionica je prva faza izgradnje moderne saobraćajnice duž Jadranske obale koja će imati osam mostova ukupne dužine 1,74 kilometara i dva tunela ukupne dužine 3,98 kilometara. Projekat je baziran na idejnom rješenju koje je izradio Monteput u okviru Prostornog plana Crne Gore“, navodi se u saopštenju.

Vrijednost investicije procjenjuje se na 237 miliona EUR, sa uračunatim porezom na dodatu vriednost (PDV), dok se troškovi eksproprijacije zemljišta procjenjuju na dodatnih 20 miliona.

Projekat, za čiju realizaciju je zadužen Monteput, biće finansiran iz kapitalnog budžeta.

Obilaznica će povezivati magistralne puteve Podgorica-Budva i Budva-Tivat i značajno će doprinijeti izmještanju tranzitnog saobraćaja iz urbanog jezgra Budve.

„Na taj način će se smanjiti gužve, skratiti vrijeme putovanja, smanjiti zagađenje, povećati bezbjednost i unaprijediti iskustvo turista. Tim infrastrukturnim iskorakom Crna Gora pravi važan korak ka boljoj saobraćajnoj povezanosti i dugoročnom razvoju turizma i ekonomije“, navodi se u saopštenju.

