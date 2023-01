Graditi razvoj na autentičnosti

Bečići, (MINA-BUSINESS) – Najveći crnogorski kvalitet i šansa je autentičnost, na kojoj treba graditi budući razvoj, ocijenio je predsjednik Crnogorskog turističkog udruženja (CTU), Žarko Radulović i dodao da je potrebno učiniti biznis predvidivim.

On je na proslavi Turističke nove godine u Splendidu, u organizaciji CTU-a, kazao da na toj autentičnosti i različitosti moramo graditi naš razvoj.

„Mi smo na Mediteranu gdje je najveća konkurencija. Premijer liga gdje mi igramo i mi ovakvi kakvi smo idemo naprijed. Pitam se kako? Ostali smo bez masu konekcija i opet bitisemo, radimo“, rekao je Radulović.

On je kazao da smo mala zemlja sa svim problemima koje imamo, unikatna od Prokletija do Durmitora, ali da sve to zajedno čini interesantan turistički proizvod.

„Moramo da na toj autentičnosti gradimo naš razvoj. Nijedan gost u Crnu Goru nije došao zbog Splendida, moguće da su ljudi nekad dolazili zbog Svetog Stefana. Ta autentičnost daje Splendidu da bude Splendid, Avali da bude Avala, Budvanskoj rivijeri da bude Budvanska rivijera“, rekao je Radulović.

On je kazao da se priča da su bili spektakularni rezultati, ali da su turistički poslenici 24 mjeseca bitisali, a od toga 21 mjesec imali „debele“ gubitke.

„Bez pomoći smo preživjeli. Zadužili smo se, imovinu prodavali, imamo manje nego 2019. Nas čeka težak rad, moramo još bolje i više da radimo“, poručio je Radulović.

On je takođe zamolio Vladu da im ne pomaže, kao i da će sve oni sami.

„Vi samo treba da naš biznis učinite predvidivim, da nam ne dižete poreze u sred sezone i da nam najavite ako ćete da nas opteretitem kao i da nam povratite 40 avio-destinacija koje smo izgubili za dvije godine“, rekao je Radulović.

On tvrdi da su ove godine izgubili par stotina miliona EUR, jer nacionalna avio-kompanija radi nedovoljno.

„Treba da je vratimo na nivo 2019“, smatra Radulović.

Generalna direktorica direktorata za razvoјne politike Ministarstva ekonomskog razvoјa i turizma, Aleksandra Gardašević-Slavuljica, kazala јe da turizam nijesu samo cifre, već doživljaјi, emociјe i nova iskustva.

“Htјela sam u obraćanju da izbјegnem riјeč kovid, ali zbog kovida јe globalni turizam unazađen i mnoge destinaciјe kreću ispočetka i trebaće im godine da se oporave. Nikada u turizmu nećemo imati sliku i funkcionisanje kao priјe kovida, ali ne treba da žalimo za time”, rekla je Gardašević-Slavuljica.

Prema njenim riječima, turizam treba da izvedemo iz krize i da ga transformišemo.

“Treba da da destinaciјu učinimo poželjniјom i da visoko platežni gosti biraјu našu destinaciјu. U tom smislu i sprovodimo marketinške kampanje i to јe izazov pred koјim јe Crna Gora. Izazov da postanemo održiva turistička destinaciјa”, rekla je Gardašević-Slavuljica.

Crnu Goru, kako je ocijenila, treba da promovišemo kao unikatnu destinaciјu.

Ona je navela da јavno-privatno partnerstvo u turizmu treba da bude snažniјe.

“Država јe servis, a vi ste pokretač. Privatni sektor јe taј koјi diktira trendove i tako treba da bude i ubuduće. Zaјedno stvaraјmo turističku destinaciјu na koјoј će gosti boraviti duže i trošiti više”, poručila јe Gardašević-Slavuljica.

