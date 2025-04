Gorčević: Sporazum sa UAE u skladu sa SSP

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Sporazumi koje je Crna Gora potpisala sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE), u potpunosti su usklađeni sa Ustavom i obavezama koje proizilaze iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) sa Evropskom unijom (EU), saopštila je ministarka evropskih poslova, Maida Gorčević.

“Pravne analize koje su prethodile potpisivanju, jasno ukazuju da sporazumi o ekonomskoj i o saradnji u oblasti turizma i razvoja nekretnina, ne sadrže diskriminatorne odredbe, u skladu su sa principima transparentnosti i konkurencije i zakonom propisanim procedurama javnih nabavki, koje su već usklađene sa Direktivom 2014/24/EU”, navela je Gorčević u saopštenju.

Kako je objasnila, njihova implementacija će biti u okvirima domaćeg zakonodavstva koje je u skladu sa pravnom tekovinom EU i podložno je nadzoru kako domaćih, tako i evropskih institucija.

Gorčević je kazala i da će svaki konkretan projekat, koji bi proizašao iz ovih sporazuma, proći redovnu proceduru, bez mogućnosti izuzimanja od pravnih pravila i obaveza koje Crna Gora ima kao kandidat za članstvo u EU.

“Samo postojanje pravnog okvira za stratešku saradnju sa trećim državama, ukoliko je u skladu sa evropskim standardima, ne može ugroziti evropski put Crne Gore. Naprotiv, ekonomsko osnaživanje kroz transparentna ulaganja doprinosi jačanju kapaciteta za sprovođenje evropskih reformi, što je u duhu i SSP-a i Plana rasta”, dodala je Gorčević.

Prema njenim riječima, članstvo u EU je ključni spoljnopolitički cilj Vlade, a čitava administracija predano radi na ispunjavanju zahtjevnih zadataka za zatvaranje pregovaračkih poglavlja i sprovođenje reformi.

“I sada, kada konačno vidimo kraj 12-ogodišnjeg putovanja u EU, iluzorno je misliti da bi pristali na bilo šta što bi taj put ugrozilo”, poručila je Gorčević.

Ona je upozorila da senzacionalistički narativi, bez pravnog utemeljenja, ne doprinose ni informisanju javnosti, ni jačanju institucija.

“Ako zaista postoji osnov za sumnju u zakonitost potpisanih sporazuma, pravna država nudi jasne mehanizme – krivične prijave i institucionalno postupanje. Sve drugo je beskorisni politički teatar”, tvrdi Gorčević.

Ona je saopštila da su vladavina prava i povjerenje u institucije temelj evropskog puta Crne Gore.

“Zato, umjesto zapaljive retorike i neutemeljenih optužbi, pozivam sve zainteresovane strane da koriste pravne instrumente, ukoliko smatraju da postoje bilo kakve nepravilnosti. U suprotnom, bilo bi odgovorno i korektno da se uzdrže od javnog targetiranja i insinuacija koje ne počivaju na činjenicama”, zaključila je Gorčević.

