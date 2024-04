Gorčević: Odluka EU će pomoći da implementiramo planove iz reformske agende

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Odluka Evropske unije (EU) da odobri izdašni Plan rasta finansijski će pomoći Crnoj Gori da implementira sveobuhvatne i ambiciozne planove iz reformske agende, kazala je ministarka evropskih poslova, Maida Gorčević.

Ona je rekla da će Crna Gora, kroz približavanje jedinstvenom tržištu EU od 500 miliona ljudi, dobiti pristup benefitima koje su do sada imale samo zemlje članice.

„Cijenimo ovu odluku Evropskog parlamenta i Savjeta EU kao vid namjere da se Zapadnom Balkanu pruži istorijska šansa da se ekonomski i demokratski transformiše“, navela je Gorčević na mreži X.

Crna Gora će, kako je istakla, uraditi sve da tu priliku iskoristi.

„Jednakim entuzijazmom i odlučnošću nastavljamo da ostvarujemo, najveći do sada, napredak na našem EU putu“, poručila je Gorčević.

