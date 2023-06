Google Pay od danas dostupan klijentima Erste banke u Crnoj Gori

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Erste banka Podgorica omogućila je svojim klijentima korisnicima Erste Mastercard platnih kartica korišćenje usluge Google Pay, koja donosi brži, jednostavniji i siguran način beskontaktnog plaćanja putem Android uređaja sa NFC tehnologijom.

„Ova usluga će, bez dodatnih troškova, biti dostupna svim klijentima banke, preduzećima i građanima, koji imaju podržane Android uređaje, aktivan račun u banci i jednu od Erste Mastercard platnih kartica“, navodi se u saopštenju banke.

Direktor Sektora direktnih kanala u Erste banci, Bojan Burić, kazao je da je dolazak Google Pay-a na naše tržište veoma važan za dalju popularizaciju bezgotovinskih plaćanja, budući da najveći procenat klijenata koristi Android uređaje.

„Usmjereni na to da obezbijedimo uslugu najboljeg kvaliteta i da pojednostavimo bankarske usluge, raduje nas što će naši klijenti odmah moći da iskoriste prednosti ovog modernog načina plaćanja“, dodao je Burić.

Google Pay prestavlja siguran, bezbjedan i brži način plaćanja koji će olakšati svakodnevne kupovine klijentima i učiniti ih jedinstvenim.

Direktorica za tržišta Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine u kompaniji Mastercard, Jelena Ristić, saopštila je da su beskontaktna plaćanja platnim karticama i pametni telefoni već dugo dio naših životnih stilova, tako da je njihova kombinacija – beskontaktno plaćanje mobilnim novčanikom, potpuno očekivan naredni korak u evoluciji plaćanja i digitalne svakodnevice.

„Veoma nam je drago što će uz Google Pay, korisnici Mastercard kartica Erste banke imati na usluzi još jedan brz, siguran i praktičan način plaćanja“, rekla je Ristić.

Postupak digitalizacije platnih kartica je jednostavan, a moguć je na dva načina – putem ažurirane verzije aplikacije mobilnog bankarstva Erste mBanking ili preuzimanjem Google Wallet aplikacije sa Google Play Store.

„Digitalizacija platnih kartica kroz mobilno bankarstvo Erste banke je jednostavnija – klikom na odgovarajuće dugme u sekciji digitalne kartice u Erste mBanking aplikaciji, klijenti pridružuju debitne i/ili kreditne kartice koje žele Google Wallet aplikaciji, u par jednostavnih koraka i bez potrebe ručnog unosa podataka sa platnih kartica“, saopštili su iz banke.

Klijenti koji preuzmu aplikaciju Google Wallet na svom uređaju, mogu dodati platne kartice prateći jednostavna uputstva. Nakon unosa podataka i verifikacije, koja po izboru klijenta može biti kroz Erste mBanking, SMS-om ili putem mejl adrese, usluga je spremna na korišćenje.

Google Pay transakcije se prihvataju u prodavnicama, restoranima, apotekama, taksi vozilima, odnosno na svim prodajnim mjestima na kojima je omogućeno beskontaktno plaćanje.

Svako Google Pay plaćanje odlikuje visok stepen bezbjednosti, jer se za autentifikaciju koristi biometrijski podatak, odnosno prepoznavanje lica, otisak prsta ili šifra za otključavanje telefona. Podaci o kartici su potpuno zaštićeni, jer se u procesu plaćanja kreira virtuelni token za plaćanje.

Korisnici Google Pay usluge će prilikom obavljanja plaćanja imati na raspolaganju sve pogodnosti i popuste koje nude Erste Mastercard platne kartice, na oko 300 prodajnih mjesta širom Crne Gore.

Osim za plaćanja, usluga Google Pay se može koristiti i za podizanje gotovine na beskontaktnim bankomatima u zemlji i u inostranstvu.

U mreži Erste banke u Crnoj Gori trenutno ima 45 beskontaktnih bankomata.

