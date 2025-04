Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nacionalni parkovi Crne Gore (NPCG) i Crnogorska komercijalna banka (CKB) pokrenuli su kampanju Posjeti ih sve, u okviru koje su godišnje ulaznice dostupne upola cijene.

„NPCG otvaraju svoje kapije za novu sezonu istraživanja i uživanja u prirodnim bogastvima, a u saradnji sa CKB-om, od danas su sve godišnje ulaznice dostupne po cijeni od 6,75 EUR“, navodi se u saopštenju.

Imajući u vidu značaj boravka u prirodi i zdravoj životnoj sredini, NPCG i CKB pozvali su građane da uživaju u vrijednostima i ljepotama pet zaštićenih područja i iskoriste povoljnosti cashback-a i online kupovinu CKB Visa karticama.

Uz online kupovinu godišnje ulaznice na sajtu NPCG na linku https://buy.prestopay.me/p/PYB4LG i plaćanje CKB Visa karticama, ostvaruje se povraćaj sredstava od 50 odsto, kao i neograničene mogućnosti aktivnog odmora u najljepšim predjelima Crne Gore za svega 6,75 EUR.

Akcija traje do 21. maja za prvih dvije hiljade kupljenih ulaznica CKB Visa karticama za građane.

Godišnje ulaznice za nacionalne parkove omogućavaju posjetiocima da tokom ove godine neograničen broj puta posjete Durmitor, Biogradsku goru, Lovćen, Skadarsko jezero i Prokletije.

Iz NPCG su rekli da su zahvalni na partnerstvu i saradnji sa CKB-om, koja već drugu godinu zaredom prepoznaje važnost zaštićenih područja, kao i neophodnost boravka čovjeka u prirodi.

„Vrijeme provedeno u zdravoj životnoj sredini uz aktivni odmor u prirodi je ono što nude nacionalni parkovi, a u saradnji sa CKB-om ovu mogućnosti građani će moći ostvariti po povoljnijim uslovima“, dodaje se u saopštenju.

CKB i NPCG kroz kampanju Posjeti ih sve žele da podstaknu online kupovinu kao jednu od ekološki prihvatljivih vidova kupovine.

