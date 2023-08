Glavni dio duga da se otplati kroz liječenje građana Srbije u Institutu

Beograd, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora i Srbija će pronaći održivo rješenje za otplatu duga Instituta “Simo Milošević”, saopštio je crnogorski predsjednik Jakov Milatović i dodao da je predložio da glavni dio duga bude otplaćen kroz liječenje građana Srbije u toj ustanovi.

“Crna Gora i Srbija će pronaći održivo rješenje za otplatu duga Instituta, gdje bi jedan dio bio umanjen za iznos duga stare devizne štednje Srbije prema Crnoj Gori, u skladu sa dogovorom ministara finansija”, napisao je Milatović na platformi X, nekadašnjem Twitteru, nakon susreta sa srbijanskim predsjednikom Aleksandrom Vučićem.

Milatović je naveo da je održao otvoren i sadržajan razgovor sa Vučićem, koji ga je informisao da će ubrzo predložiti ambasadora Srbije u Crnoj Gori.

“Radimo na unapređenju odnosa”, kazao je Milatović.

