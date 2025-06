Gjeloshaj: U nedjelju naredna sjednica Tenderske komisije

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Tenderska komisija za postupak koncesije za pravo korišćenja aerodroma Podgorica i Tivat narednu sjednicu održaće u nedjelju, saopštio je potpredsjednik Vlade za ekonomsku politiku i predsjednik komisije Nik Gjeloshaj.

On je rekao da je danas, u kompletnom sastavu i uz prisustvo konsultanata iz IFC-ja, Tenderska komisija zaključila započetu sjednicu.

“Uvjeren da ćemo nastaviti sa radom i uz punu transparetnost i nepristrasnost kompletirati cijeli postupak u interesu države Crne Gore narednu sjednicu sam zakazao za nedjelju”, kazao je Gjeloshaj.

On je naveo da je danas održanom i zaključenom sjednicom uz prisustvo konsultanta IFC-ja, zvanično stavljena tačka na razne spekulacije o ostavkama i povlačenju konsultanta.

“Očekujem da u zakonskom roku, odluku proslijedimo Ministarstvu saobraćaja kako bi u roku od 30 dana odluka bila upućena Vladi na odlučivanje”, dodao je Gjeloshaj.

