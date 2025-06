Gjeloshaj: Stvaramo ambijent u kojem sektor MSP raste i postaje konkurentan

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo ekonomskog razvoja ostaje snažno posvećeno stvaranju ambijenta u kojem sektor malih i srednjih preduzeća (MSP) raste, razvija se i postaje konkurentan, saopštio je potpredsjednik Vlade i resorni ministar Nik Gjeloshaj.

“Zajedno gradimo snažniju i otporniju ekonomiju. Hvala vam što pokrećete Crnu Goru naprijed”, naveo je Gjeloshaj u čestitki povodom Međunarodnog dana MSP.

On je poručio da danas slavimo hrabrost, istrajnost i odlučnost onih koji svakodnevno grade crnogorsku ekonomiju.

“Slavimo dan onih koji su nosioci inovacija,

pokretači promjena i stvaraoci novih radnih mjesta, koji svojim predanim radom doprinose razvoju lokalne zajednice i stvaranju održivog ekonomskog rasta”, zaključio je Gjeloshaj.

