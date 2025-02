Gjeloshaj: Sajt cijene.me građanima olakšava izbor kupovine

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Sajt cijene.me građanima olakšava izbor kupovine i sajt može biti i idealna platforma za promociju i isticanje domaćih i organskih proizvoda, kazao je ministar ekonomskog razvoja, Nik Gjeloshaj.

Gjeloshaj je, kako je saopšteno iz Ministarstva ekonomskog razvoja, danas razgovarao sa predstavnicima firme “Studio Lasso”, Anesom Lekićem i Srđanom Filipovićem.

On je pružio punu podršku njihovom projektu, sajtu cijene.me, preko kojeg građani mogu online da uporede cijene namirnica u marketima.

“Smatram da sajt cijene.me našim građanima olakšava izbor kupovine, gdje se oni u svakom trenutku mogu informisati o cijenama proizvoda, a ovaj sajt može biti i idealna platforma za promociju i isticanje domaćih i organskih proizvoda,” kazao je Gjeloshaj.

On je, kako se navodi, obećao predstavnicima firme “Studio Lasso” finansijsku podršku povodom sajta cijene.me kako bi se cijene što brže ažurirale i kako bi na sajtu bilo što više proizvoda, kako bi građanima bile dostupne sve opcije, uz posebno označavanje proizvoda koji su dio akcije “Limitirane cijene”.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS