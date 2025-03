Gjeloshaj: Omogućiti rad nedjeljom svakome ko želi da radi

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Svakome ko želi da radi nedjeljom treba omogućiti, uz poštovanje radničkih prava, ocijenio je ministar ekonomskog razvoja, Nik Gjeloshaj.

On je, komentarišući to što Udruženje malih trgovaca iz Budve traži radnu nedjelju, kazao da treba omogućiti da radi svakome ko želi.

„Ranije smo došli do nekog rješenja, ali nijesam imao podršku parlamentarne većine za to rješenje. I dalje mislim da je dobro rješenje da svako radi onoliko koliko želi, uz poštovanje prava radnika. Onaj ko bude radio nedjeljom treba da bude dodatno plaćen“, rekao je Gjeloshaj, odgovarajući na pitanje novinara nakon konferencije na kojoj je predstavljena inicijativa WE Finance Code.

On je kazao da je spreman da ponovo pokrene tu ideju.

„Mislim na osnovu analiza koje smo imali, a pogotovo tokom sezone gubimo veliki prihod kao država. Moj stav je jasan – treba omogućiti da se radi, uz poštovanje prava radnika“, dodao je Gjeloshaj.

Gjeloshaj je, komentarišući predlog privrednika da se sastanu i razmotre mogućnost smanjenja poreza na dodatu vrijednost (PDV) na meso, mesne prerađevine, voće i povrće kako bi se smanjile cijene u marketima, rekao da to apsolutno podržava.

„Mi smo formirali koordinaciono tijelo koje će pratiti situaciju na tržištu. Pozivamo predstavnike velikih trgovinskih lanaca kako bismo razgovarali o ovom pitanju“, rekao je Gjeloshaj.

On je naveo da su članovi tog tijela, između ostalog, ministri finansija, poljoprivrede i zdravlja.

„Tako da ćemo započeti taj proces i nadam se da će biti veoma brzo nova sjednica tog tijela“, dodao je Gjeloshaj.

On je, govoreći o zakupu plaža, rekao da je glasao protiv onoga kako je predloženo da se radi u ovoj godini.

„To je trebalo da završimo u novembru ili decembru i smatram da je neko trebalo da preuzme odgovornost zašto to tada nije urađeno. Sezona počinje za mjesec a nemamo još zakupce. Naravno poštovao sam odluku većine. Svako ko je učestovovao u tome, treba da prihvati rezultat“, smatra Gjeloshaj.

On je naveo da bi trebalo drugačije tome pristupiti.

„I dalje smatram da je ovaj tender bio raspisan samo za Ulcinj. Moje stanovište je da Vlada zajedno sa opštinom Ulcinj treba da nađe rješenje što prije. Treba da naprave kompromis. Moj politički stav je da sve nadležnosti Morskog dobra treba da se vrate opštini”, kazao je Gjeloshaj.

On je na pitanje o izjavi predsjednika opštine Ulcinj, Gencija Nimanbegua da će pozvati albanske partije da izađu iz Vlade ako se ne poništi tender, odgovorio da o tome nijesu razgovarali na sastancima koji su bili.

“Pozivam da se započeti razgovori između predstavnika opštine Ulcinj i Vlade nastave kako bismo došli do najboljeg mogućeg rješenja”, zaključio je Gjeloshaj.

