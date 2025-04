Gjeloshaj najavio nove mjere u cilju očuvanja standarda građana

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo ekonomskog razvoja (MER) predložiće nove mjere u cilju očuvanja standarda građana, koje bi trebalo da stupe na snagu 15. maja, najavio je resorni ministar Nik Gjeloshaj.

On je, u izjavi dostavljenoj medijima, rekao da Vlada na čelu sa MER intenzivno radi na kreiranju mjera za očuvanje standarda građana.

U tom smislu, kako je dodao, Vlada je pokrenula i u više iteracija produžila akciju ”Limitirane cijene” koja obuhvata preko hiljadu artikala.

“Nakon što sjutra istekne akcija “Limitirane cijene” Ministarstvo će Vladi predložiti nove mjere koje bi prema planu trebalo da stupe na snagu 15. maja”, kazao je Gjeloshaj.

On je, kako je saopšteno iz MER, kazao da će ta linija podrške obuhvatiti određene proizvode, pretežno domaćih proizvođača, kako bi se podstakla domaća i poljoprivredna prizvodnja uz očuvanje privrednih aktivnosti i stvaranje podsticaja turizmu.

