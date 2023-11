Gjeka: Napredak Crne Gore leži u snazi njenih žena

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Napredak Crne Gore leži u snazi njenih žena, poručio je ministar ljudskih i manjinskih prava, Fatmir Gjeka, i dodao da je ekonomsko osnaživanje žena ključni korak ka prosperitetu i ravnoteži u društvu.

„Pozivam sve žene u Crnoj Gori da prepoznaju svoj potencijal i zakorače hrabro u poslovni svijet. Zajedno možemo graditi budućnost u kojoj žene imaju ključnu ulogu u ekonomskom razvoju Crne Gore“, saopštio je Gjeka izražavajući snažnu podršku programu razvoja liderki za pozicije ekonomskog odlučivanja, Women on Boards, koji je pokrenuo Investiciono-razvojni fond (IRF).

Gjeka je, kako je saopšteno iz IRF-a, naveo da pozdravlja tu pokrenutu inicijativu usmjerenu na izgradnju inkluzivnog, pravednog i prosperitetnog društva.

„Ekonomsko osnaživanje žena nije samo pitanje pravde i ljudskih prava, već i ključni faktor za ekonomski rast i stabilnost Crne Gore. Tako postajemo konkurentniji na tržištu rada i spremniji da preuzmemo vodeće uloge”, rekao je Gjeka.

Prema njegovim riječima, Crna Gora ima bogatu istoriju i kulturno nasleđe, ali isto tako i resurse koji čekaju da budu otkriveni i iskorišćeni.

Tu, kako je dodao, leži prilika za žene, da se uključe u vođstvo, inovacije i preduzetništvo.

“Nijedan sektor ne može postići pun potencijal bez inkluzivnosti i raznolikosti, a žene su ključni činilac u ovom procesu. Kroz stvaranje jednakih prilika za sve, omogućavamo ženama da pokažu svoje vještine, znanje i liderstvo na tržištu rada. Posebno želim da istaknemo značaj većeg učešća žena u članstvu upravnih odbora preduzeća. Upravni odbori su ključni za donošenje strateških odluka i oblikovanje budućnosti kompanija”, kazao je Gjeka.

On je ohrabrio kompanije da razvijaju programe za identifikaciju i razvoj liderki, te da omoguće mentorstvo i podršku za njihovo profesionalno usavršavanje.

“Pozivam i institucije da podrže ovaj proces kroz pravnu regulativu koja promoviše rodnu ravnopravnost na svim nivoima. Vjerujem da će izmjene Zakona o privrednim društvima predvidjeti norme koje uređuju rodnu zastupljenost u organima privrednih društava. Neka budućnost Crne Gore bude oblikovana snagom i talentom svih njenih građana i građanki. Radimo zajedno na stvaranju bolje budućnosti za sve. Osnažimo žene da budu liderke, preduzetnice i pokrenu pozitivne promjene”, zaključio je Gjeka.

